Розкрадання коштів під час ремонту укриттів у Кривому Розі - деталі

Затримання фігурантів. Фото: Національна поліція України

У Кривому Розі до суду скеровано обвинувальний акт стосовно восьми учасників злочинної організації. Вони протягом 2023–2024 років привласнювали бюджетні кошти, виділені на відновлення житлового фонду та ремонт укриттів.

Про це повідомляє Національна поліція України у Telegram у вівторок, 13 січня.

Реклама

Читайте також:

Пост Нацполіції. Фото: скриншот

Деталі справи

Як говориться у повідомленні, серед обвинувачених — власники та керівники приватних компаній, а також депутат міської ради, який лобіював інтереси підконтрольних фірм для укладення договорів на проведення будівельних робіт. Загалом угруповання уклало 189 договорів на суму понад 57 млн грн. Під час слідства встановлено три епізоди протиправної діяльності, завдяки яким державі було завдано збитків на суму 2,5 млн грн. За скоєне підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Встановлено, що організатором схеми був власник групи приватних компаній, який згодом став депутатом міської ради. Для реалізації плану він залучив підтримку своєї дружини, співвласниці підприємств, що отримували фінансування з міського бюджету в межах програм розвитку та утримання житлово-комунального господарства. Після обрання до органу місцевого самоврядування депутат використовував свій статус для просування власного бізнесу під час проведення тендерів.

Лідер організації чітко розподілив функції між учасниками: від оформлення тендерних процедур та підготовки документації до бухгалтерського супроводу, укладення договорів субпідряду, фінансової звітності та розподілу отриманих коштів. Під час виконання робіт зловмисники вносили недостовірні дані про вартість матеріалів та обсяги робіт, що дозволило незаконно привласнити 2,5 млн грн. Поліція вже забезпечила відшкодування цих збитків державі.

Гроші, вилучені у фігурантів. Фото: Нацполіція

Докази на місці злочину. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, що раніше у столиці колишнього депутата викрили в ухиленні від податків на 12 млн гривень.

Крім того, посадовиця у Києві заплатила більше на 330 тис. гривень за щебінь.