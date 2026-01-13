Видео
Украли миллионы на ремонте укрытий — будут судить фигурантов

Украли миллионы на ремонте укрытий — будут судить фигурантов

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 17:52
Хищение средств при ремонте укрытий в Кривом Роге - детали
Задержание фигурантов. Фото: Национальная полиция Украины

В Кривом Роге в суд направлено обвинительное заключение в отношении восьми участников преступной организации. Они в течение 2023-2024 годов присваивали бюджетные средства, выделенные на восстановление жилого фонда и ремонт укрытий.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины в Telegram во вторник, 13 января.

Читайте также:
Украли миллионы на ремонте укрытий — будут судить фигурантов - фото 1
Пост Нацполиции. Фото: скриншот

Детали дела

Как говорится в сообщении, среди обвиняемых — владельцы и руководители частных компаний, а также депутат городского совета, который лоббировал интересы подконтрольных фирм для заключения договоров на проведение строительных работ. В целом группировка заключила 189 договоров на сумму более 57 млн грн. Во время следствия установлено три эпизода противоправной деятельности, благодаря которым государству был нанесен ущерб на сумму 2,5 млн грн. За содеянное подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Установлено, что организатором схемы был владелец группы частных компаний, который впоследствии стал депутатом городского совета. Для реализации плана он привлек поддержку своей жены, совладелицы предприятий, получавших финансирование из городского бюджета в рамках программ развития и содержания жилищно-коммунального хозяйства. После избрания в орган местного самоуправления депутат использовал свой статус для продвижения собственного бизнеса при проведении тендеров.

Лидер организации четко распределил функции между участниками: от оформления тендерных процедур и подготовки документации до бухгалтерского сопровождения, заключения договоров субподряда, финансовой отчетности и распределения полученных средств. Во время выполнения работ злоумышленники вносили недостоверные данные о стоимости материалов и объемы работ, что позволило незаконно присвоить 2,5 млн грн. Полиция уже обеспечила возмещение этих убытков государству.

Вкрали мільйони на ремонті укриттів — судитимуть учасників схеми - фото 1
Деньги, изъятые у фигурантов. Фото: Нацполиция

Вкрали мільйони на ремонті укриттів — судитимуть учасників схеми - фото 2
Доказательства на месте преступления. Фото: Нацполиция

Напомним, что ранее в столице бывшего депутата уличили в уклонении от налогов на 12 млн гривен.

Кроме того, чиновница в Киеве заплатила больше на 330 тыс. гривен за щебень.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
