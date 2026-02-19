Суд заарештував Побузький завод абразивів Вадима Зарубіна

Слідчі дії на Побузькому заводі абразивів. Фото: СБУ

В Україні заарештували активи російського бізнесмена Вадима Зарубіна, який причетний до фінансування війни Росії проти України. Йдеться про нерухомість та компанії, зокрема, про Побузький завод абразивів.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявили в Службі безпеці України 19 лютого.

Арешт майна російського бізнесмена Зарубіна

В СБУ розповіли, що арештували 13 об'єктів комерційної нерухомості та корпоративні права на вісім видобувних компаній в Україні на загальну суму понад 50 млн грн. Серед найбільших активів росіянина — завод абразивів у Кіровоградській області.

"Арешт не дозволить йому "переписати" вище назване майно на підставних осіб, щоб уникнути подальшої націоналізації в дохід України", — пояснили у спецслужбі.

Також розслідування встановило, що Вадим Зарубін регулярно перераховував частину прибутків підконтрольних підприємств на потреби збройних угруповань РФ. Зокрема, бізнесмен постачав окупантам позашляховики, безпілотні системи та паливно-мастильні матеріали.

Зазначається, що після початку повномасштабної війни Зарубін використовував мережу підконтрольних компаній для виведення коштів до Росії.

Так, російському бізнесмені повідомили про підозру у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (ч. 4 ст. 110-2 Кримінального кодексу України). Йому загрожує десять років позбавлення волі з конфіскацією майна.

"Оскільки зловмисник перебуває за межами України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави", — додали у відомстві.

