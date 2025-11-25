Відео
Дата публікації: 25 листопада 2025 01:03
Оновлено: 12:23
Українка отримала російський паспорт і постачала окупантам товари — як її покарав суд
Жінка закриває обличчя руками. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Жителька Херсонщини співпрацювала з росіянами. Після окупації регіону у 2022 році вона припинила підприємницьку діяльність в Україні, отримала російський паспорт і зареєструвалася як індивідуальний підприємець РФ. Колаборантці заочно обрали покарання.

Про це 14 листопада повідомили в Житомирській обласній прокуратурі

Читайте також:

Деталі справи 

За даними слідства, фігурантка зареєструвалася в Єдиній інформаційній системі закупівель. Після цього вона неодноразово укладала контракти на постачання товарів окупаційному "управлінню служби виконання покарань по Херсонській області". 

Рішення суду 

Колаборантку засудили до п'яти років ув'язнення, 15 років позбавлення права обіймати певні посади та конфіскації всього майна. Рішення суду ще можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, правоохоронниця під час окупації Куп'янська влаштувалася працювати в незаконному "управлінні внутрішніх справ", яке створили загарбники. За вчинене вона проведе у в'язниці 15 років. Наразі засуджена перебуває в розшуку.

Також ми повідомляли про вироки п'ятьом суддям, які після окупації Криму залишилися на півострові та влаштувалися на роботу до росіян. Їм заочно призначили покарання у вигляді 13 років ув'язнення та конфіскації майна.

суд Херсонська область Колаборант окупація підприємці судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
