П'ятеро суддів із Криму співпрацювали з окупантами — яке покарання обрав для них суд

Суддя. Фото ілюстративне: depositphotos.com

П'ятеро суддів із Криму після окупації півострова перейшли на бік загарбників. Їм уже винесли вирок.

Про це 18 листопада повідомили у Прокуратурі Автономної Республіки Крим і міста Севастополя.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Фігуранти обійняли посади "суддів" в окупаційних Двадцять першому арбітражному апеляційному суді РФ, Саакському районному суді Республіки Крим і Гагарінському районному суді міста Севастополя. Співпрацюючи із загарбниками, представники Феміди допомагали державі-агресору проводити підривну діяльність проти України та забезпечили зміцнення окупаційної влади на півострові.

Рішення суду

Усіх обвинувачених визнали винним у державній зраді (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України) та засудили до 13 років ув'язнення. Крім того, у них конфіскують майно. Відбувати покарання засуджені почнуть після затримання.

Нагадаємо, у Запорізькій області двоє поліцейських добровільно влаштувалися на роботу в окупаційні "правоохоронні органи". Їм заочно призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі та конфіскації майна.

Також ми повідомляли, що житель Херсонщини закликав людей до участі у псевдореферендумі. За вчинене він проведе вісім років у в'язниці.