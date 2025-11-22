Відео
Україна
Відео

Головна Новини дня Судді зрадили Батьківщину — як їх покарав суд

Судді зрадили Батьківщину — як їх покарав суд

Дата публікації: 22 листопада 2025 00:33
Оновлено: 21:06
П'ятеро суддів із Криму співпрацювали з окупантами — яке покарання обрав для них суд
Суддя. Фото ілюстративне: depositphotos.com

П'ятеро суддів із Криму після окупації півострова перейшли на бік загарбників. Їм уже винесли вирок.

Про це 18 листопада повідомили у Прокуратурі Автономної Республіки Крим і міста Севастополя.

Деталі справи

Деталі справи 

Фігуранти обійняли посади "суддів" в окупаційних Двадцять першому арбітражному апеляційному суді РФ, Саакському районному суді Республіки Крим і Гагарінському районному суді міста Севастополя. Співпрацюючи із загарбниками, представники Феміди допомагали державі-агресору проводити підривну діяльність проти України та забезпечили зміцнення окупаційної влади на півострові.

Рішення суду 

Усіх обвинувачених визнали винним у державній зраді (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України) та засудили до 13 років ув'язнення. Крім того, у них конфіскують майно. Відбувати покарання засуджені почнуть після затримання.

Нагадаємо, у Запорізькій області двоє поліцейських добровільно влаштувалися на роботу в окупаційні "правоохоронні органи". Їм заочно призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі та конфіскації майна.

Також ми повідомляли, що житель Херсонщини закликав людей до участі у псевдореферендумі. За вчинене він проведе вісім років у в'язниці.

Крим суд держзрада окупація покарання судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
