Україна
Чоловіки працювали в окупаційній поліції — як покарав суд

Чоловіки працювали в окупаційній поліції — як покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 02:39
Оновлено: 02:51
Суд заочно позбавив волі двох чоловіків, які пішли працювати в окупаційну поліцію
Засідання суду. Ілюстративне фото: pexels.com

У Запорізькій області заочно засудили двох колишніх правоохоронців, які в тимчасово окупованих Мелітополі та Приморську добровільно пішли служили в окупаційні "правоохоронні органи".

Про це йдеться на сайті Запорізької обласної прокуратури.

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, навесні 2022 року двоє працівників поліції з Мелітополя та Приморського добровільно долучилися до окупаційних "правоохоронних структур".

Зокрема, колишній начальник чергової частини ВП №2 Бердянського РВП ГУ Нацполіції у Запорізькій області надавав загарбникам відомості про особовий склад і наявне озброєння підрозділу, а також передав їм службовий транспорт для використання у їхніх цілях.

Інший ексспівробітник Мелітопольського РУП ГУНП у Запорізькій області здійснював патрулювання захопленої місцевості та брав участь у затриманні проукраїнських мешканців Якимівки, передаючи їх окупаційній "народній міліції.

Рішення суду

Обох фігурантів суд заочно визнав винними за ч. 2 ст. 111 КК України — у вчиненні державної зради в умовах воєнного стану. Кожному з них призначено покарання у вигляді 15 років ув’язнення з конфіскацією належного майна, а також встановлено трирічну заборону на зайняття посад у системі державної влади та місцевого самоврядування.

Крім того, рішенням суду експравоохоронців позбавлено спеціальних звань — "капітан поліції" та "старший сержант поліції".

Нагадаємо, нещодавно ми писали, у Херсонській області заочно засудили чоловіка, який агітував людей брати участь у псевдореферендумі. За це йому призначили 8 років позбавлення волі.

Також ми писали, що у Балаклії на Харківщині заочно засудили жінку, яка добровільно під час окупації обійняла посаду у так званій "народній міліції".

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
