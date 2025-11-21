Видео
Главная Новости дня Мужчины работали в оккупационной полиции - как наказал суд

Мужчины работали в оккупационной полиции - как наказал суд

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 02:39
обновлено: 02:51
Суд заочно лишил свободы двух мужчин, которые пошли работать в оккупационную полицию
Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com

В Запорожской области заочно осудили двух бывших правоохранителей, которые во временно оккупированных Мелитополе и Приморске добровольно пошли служили в оккупационные "правоохранительные органы".

Об этом говорится на сайте Запорожской областной прокуратуры.

Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, весной 2022 года двое сотрудников полиции из Мелитополя и Приморского добровольно присоединились к оккупационным "правоохранительным структурам".

В частности, бывший начальник дежурной части ОП №2 Бердянского РОВП ГУ Нацполиции в Запорожской области предоставлял захватчикам сведения о личном составе и имеющемся вооружении подразделения, а также передал им служебный транспорт для использования в их целях.

Другой экс-сотрудник Мелитопольского РУП ГУНП в Запорожской области осуществлял патрулирование захваченной местности и участвовал в задержании проукраинских жителей Акимовки, передавая их оккупационной "народной милиции".

Решение суда

Обоих фигурантов суд заочно признал виновными по ч. 2 ст. 111 УК Украины - в совершении государственной измены в условиях военного положения. Каждому из них назначено наказание в виде 15 лет заключения с конфискацией принадлежащего имущества, а также установлен трехлетний запрет на занятие должностей в системе государственной власти и местного самоуправления.

Кроме того, решением суда экс-правоохранители лишены специальных званий - "капитан полиции" и "старший сержант полиции".

Напомним, недавно мы писали, в Херсонской области заочно осудили мужчину, который агитировал людей участвовать в псевдореферендуме. За это ему назначили 8 лет лишения свободы.

Также мы писали, что в Балаклее на Харьковщине заочно осудили женщину, которая добровольно во время оккупации заняла должность в так называемой "народной милиции".

суд полиция Запорожская область госизмена наказание судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
