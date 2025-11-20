Видео
Агитировал за участие в псевдореферендуме — как наказал суд

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 01:03
обновлено: 01:12
Суд заочно наказал жителя Херсонщины, который агитировал за участие в псевдореферендуме
Судья с молотком. Фото иллюстративное: iStock

В Херсонской области заочно осудили мужчину, который агитировал людей участвовать в псевдореферендуме. За это суд назначил жесткое наказание.

Об этом сказано на сайте полиции Херсонской области. 

Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, в сентябре 2022 года мужчина по собственной инициативе присоединился к работе так называемой "избирательной комиссии", которая функционировала на территории Восточного и Загоряновки. В рамках этой структуры он убеждал местных жителей участвовать в проведении псевдореферендума о вхождении Херсонщины в состав РФ, разносил незаконные бюллетени и переносную урну.

Решение суда

Суд признал 61-летнего уроженца Херсонщины виновным в совершении коллаборационистской деятельности и заочно назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы.

Кроме этого, решением суда его на десять лет лишили права занимать должности в органах государственной власти, государственного управления и местного самоуправления, а также осуществлять любую деятельность, связанную с избирательным процессом или организацией референдумов. Кроме того, в рамках наказания суд назначил конфискацию всего принадлежащего мужчине личного имущества.

Напомним, недавно мы писали, что в Харькове суд заочно наказал бывшую правоохранительницу, которая во время оккупации Купянска устроилась работать в незаконно созданное "управление внутренних дел".

Также мы писали, что в Балаклее на Харьковщине также заочно осудили женщину, которая добровольно во время оккупации заняла должность в так называемой "народной милиции".

Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
