Суд заочно наказал жителя Херсонщины, который агитировал за участие в псевдореферендуме

Агитировал за участие в псевдореферендуме — как наказал суд
В Херсонской области заочно осудили мужчину, который агитировал людей участвовать в псевдореферендуме. За это суд назначил жесткое наказание.
Об этом сказано на сайте полиции Херсонской области.
Детали дела
Согласно материалам дела, в сентябре 2022 года мужчина по собственной инициативе присоединился к работе так называемой "избирательной комиссии", которая функционировала на территории Восточного и Загоряновки. В рамках этой структуры он убеждал местных жителей участвовать в проведении псевдореферендума о вхождении Херсонщины в состав РФ, разносил незаконные бюллетени и переносную урну.
Решение суда
Суд признал 61-летнего уроженца Херсонщины виновным в совершении коллаборационистской деятельности и заочно назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы.
Кроме этого, решением суда его на десять лет лишили права занимать должности в органах государственной власти, государственного управления и местного самоуправления, а также осуществлять любую деятельность, связанную с избирательным процессом или организацией референдумов. Кроме того, в рамках наказания суд назначил конфискацию всего принадлежащего мужчине личного имущества.
