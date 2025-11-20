Відео
Головна Новини дня Агітував за участь у псевдореферендумі — як покарав суд

Агітував за участь у псевдореферендумі — як покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 01:03
Оновлено: 01:12
Суд заочно покарав жителя Херсонщини, який агітував за участь у псевдореферендумі
Суддя з молотком. Фото ілюстративне: iStock

У Херсонській області заочно засудили чоловіка, який агітував людей брати участь у псевдореферендумі. За це суд призначив жорстке покарання.

Про це сказано на сайті поліції Херсонської області.

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, у вересні 2022 року чоловік за власною ініціативою приєднався до роботи так званої "виборчої комісії", яка функціонувала на території Східного та Загорянівки. У межах цієї структури він переконував місцевих мешканців долучатися до проведення псевдореферендуму щодо входження Херсонщини до складу РФ, розносив незаконні бюлетені та переносну скриньку.

Рішення суду

Суд визнав 61-річного уродженця Херсонщини винним у вчиненні колабораційної діяльності й заочно призначив йому покарання у вигляді восьми років позбавлення волі.

Окрім цього, рішенням суду його на десять років позбавили права обіймати посади в органах державної влади, державного управління та місцевого самоврядування, а також здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з виборчим процесом або організацією референдумів. о крім того, в рамках покарання суд призначив конфіскацію всього належного чоловіку особистого майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Харкові суд заочно покарав колишню правоохоронницю, яка під час окупації Куп'янська влаштувалася працювати в незаконно створене "управління внутрішніх справ".

Також ми писали, що у Балаклії на Харківщині також заочно засудили жінку, яка добровільно під час окупації обійняла посаду у так званій "народній міліції".

суд референдум Україна Херсонська область Колаборант судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
