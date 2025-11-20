Суд заочно покарав жителя Херсонщини, який агітував за участь у псевдореферендумі

Агітував за участь у псевдореферендумі — як покарав суд
У Херсонській області заочно засудили чоловіка, який агітував людей брати участь у псевдореферендумі. За це суд призначив жорстке покарання.
Про це сказано на сайті поліції Херсонської області.
Деталі справи
Згідно з матеріалами справи, у вересні 2022 року чоловік за власною ініціативою приєднався до роботи так званої "виборчої комісії", яка функціонувала на території Східного та Загорянівки. У межах цієї структури він переконував місцевих мешканців долучатися до проведення псевдореферендуму щодо входження Херсонщини до складу РФ, розносив незаконні бюлетені та переносну скриньку.
Рішення суду
Суд визнав 61-річного уродженця Херсонщини винним у вчиненні колабораційної діяльності й заочно призначив йому покарання у вигляді восьми років позбавлення волі.
Окрім цього, рішенням суду його на десять років позбавили права обіймати посади в органах державної влади, державного управління та місцевого самоврядування, а також здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з виборчим процесом або організацією референдумів. о крім того, в рамках покарання суд призначив конфіскацію всього належного чоловіку особистого майна.
