Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Жителька Балаклії працювала у "народній міліції" — що вирішив суд

Жителька Балаклії працювала у "народній міліції" — що вирішив суд

Ua ru
Дата публікації: 16 листопада 2025 04:05
Оновлено: 04:31
Суд позбавив волі жінку, яка працювала в окупаційній поліції
Засідання суду. Ілюстративне фото: pexels.com

У Балаклії заочно засудили жінку, яка добровільно обійняла посаду у так званій "народній міліції", коли РФ тимчасово окупувала місто. За це суд призначив їй жорстке покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

Згідно з матеріалами справами, мешканка Балаклії з червня по серпень 2022 року обіймала посаду "оперуповноваженої відділу з боротьби з груповою злочинністю управління внутрішніх справ військової цивільної адміністрації Харківської області" у структурі так званої "народної міліції".

Реклама

Свекруха обвинуваченої повідомила слідству, що сама жінка представлялася їй начальницею відділу кадрів у "народній міліції" та мала окремий кабінет. Перед деокупацією Балаклії вона разом із чоловіком і дітьми виїхала до Росії.

Один із місцевих жителів розповів, що в червні 2022 року йому запропонували сфотографувати "народних міліціонерів", для службових посвідчень, і серед них він упізнав обвинувачену. Ще один балаклієць, який до повномасштабної війни працював у виправній колонії та знав жінку як працівницю районного відділу поліції, засвідчив, що бачив її на роботі після того, як "народна міліція" перемістилася до будівлі ЦНАПу, оскільки працював у магазині поруч.

Реклама

Факт роботи обвинуваченої в "народній міліції" підтвердили також колишній правоохоронець, сусідка та ще двоє місцевих мешканців.

Рішення суду

Балаклійський районний суд Харківської області визнав мешканку міста винною в тому, що вона добровільно обійняла посаду в незаконному правоохоронному формуванні. Суд призначив їй покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з подальшою забороною протягом 15 років обіймати будь-які посади в органах судової та правоохоронної системи, а також у структурах державної влади й місцевого самоврядування. Крім того, призначено конфіскацію майна. Строк ув’язнення почнуть рахувати з моменту її фактичного затримання.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Харкові судили поліцейську з Куп'янська, яка під час тимчасової окупації міста перейшли на бік окупантів та працювала у створеному "управлінні внутрішніх справ". За це її заочно позбавили волі на 15 років.

Також ми інформували, що до серйозного терміну засудили жительку Слов'янська. Відомо, що жінка співпрацювала з окупантами та коригувала ракетні, бомбові та дронові атаки по місту.

суд Харківська область держзрада Балаклія Росія судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації