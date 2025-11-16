Суд позбавив волі жінку, яка працювала в окупаційній поліції

Засідання суду. Ілюстративне фото: pexels.com

У Балаклії заочно засудили жінку, яка добровільно обійняла посаду у так званій "народній міліції", коли РФ тимчасово окупувала місто. За це суд призначив їй жорстке покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з матеріалами справами, мешканка Балаклії з червня по серпень 2022 року обіймала посаду "оперуповноваженої відділу з боротьби з груповою злочинністю управління внутрішніх справ військової цивільної адміністрації Харківської області" у структурі так званої "народної міліції".

Реклама

Свекруха обвинуваченої повідомила слідству, що сама жінка представлялася їй начальницею відділу кадрів у "народній міліції" та мала окремий кабінет. Перед деокупацією Балаклії вона разом із чоловіком і дітьми виїхала до Росії.

Один із місцевих жителів розповів, що в червні 2022 року йому запропонували сфотографувати "народних міліціонерів", для службових посвідчень, і серед них він упізнав обвинувачену. Ще один балаклієць, який до повномасштабної війни працював у виправній колонії та знав жінку як працівницю районного відділу поліції, засвідчив, що бачив її на роботі після того, як "народна міліція" перемістилася до будівлі ЦНАПу, оскільки працював у магазині поруч.

Реклама

Факт роботи обвинуваченої в "народній міліції" підтвердили також колишній правоохоронець, сусідка та ще двоє місцевих мешканців.

Рішення суду

Балаклійський районний суд Харківської області визнав мешканку міста винною в тому, що вона добровільно обійняла посаду в незаконному правоохоронному формуванні. Суд призначив їй покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з подальшою забороною протягом 15 років обіймати будь-які посади в органах судової та правоохоронної системи, а також у структурах державної влади й місцевого самоврядування. Крім того, призначено конфіскацію майна. Строк ув’язнення почнуть рахувати з моменту її фактичного затримання.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Харкові судили поліцейську з Куп'янська, яка під час тимчасової окупації міста перейшли на бік окупантів та працювала у створеному "управлінні внутрішніх справ". За це її заочно позбавили волі на 15 років.

Також ми інформували, що до серйозного терміну засудили жительку Слов'янська. Відомо, що жінка співпрацювала з окупантами та коригувала ракетні, бомбові та дронові атаки по місту.