Предательница, которая наводила удары по Славянску, получила приговор суда — сколько будет сидеть в тюрьме

Женщина в наручниках. Иллюстративное фото: pexels.com

Жительницу Славянска Донецкой области приговорили к серьезному сроку с конфискацией имущества за государственную измену. Женщина сотрудничала с оккупантами, корректируя ракетно-бомбовые и дроновые атаки на город и его окрестности.

Об этом сообщили Донецкая областная прокуратура и Служба безопасности Украины.

Детали дела

По материалам прокуратуры и СБУ, в ноябре 2024 года сотрудник подконтрольного РФ "министерства внутренних дел ДНР" вышел на связь с местной безработной жительницей Славянска и предложил ей сотрудничество.

После этого женщина начала вести активную разведывательно-диверсионную деятельность. Ее главной задачей было собирать и передавать информацию об украинских военных:

"В переписке осужденная подтверждала наличие техники и расположение объектов, где базировались Силы обороны и узнавала количество бойцов и места дислокации подразделений ВСУ", — говорится в сообщении областной прокуратуры.

Согласно информации СБУ, собранные ею данные использовались российскими войсками для корректировки ракетно-бомбовых и дроновых атак по Славянску и его окрестностям.

В СБУ также добавили, что в мае этого года суд уже вынес приговор брату осужденной, которого также приговорили к 15 годам лишения свободы за аналогичные преступления.

Приговор суда

Женщину судили по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения. На основании доказательств суд признал жительницу Славянска виновной и назначил ей наказание в виде 15 лет заключения с конфискацией всего имущества.

Ранее мы сообщали, что житель Тернополя передавал россиянам координаты энергетических объектов. Ему назначили наказание в виде конфискации имущества и 15 лет заключения.

Также недавно мы писали, что суд в Ивано-Франковске вынес заочный приговор жителю Луганской области за госизмену и коллаборационизм.