Україна
Головна Новини дня Коригувальниця РФ отримала вирок — наводила удари по Слов'янську

Коригувальниця РФ отримала вирок — наводила удари по Слов'янську

Ua ru
Дата публікації: 15 листопада 2025 01:03
Оновлено: 20:36
Зрадниця, яка наводила удари по Слов'янську, отримала вирок суду — скільки сидітиме у тюрмі
Жінка у кайданках. Ілюстративне фото: pexels.com

Жительку Слов'янська на Донеччині засудили до серйозного терміну з конфіскацією майна за державну зраду. Жінка співпрацювала з окупантами, коригуючи ракетно-бомбові та дронові атаки на місто та його околиці.

Про це повідомили Донецька обласна прокуратура та Служба безпеки України.

Читайте також:

Деталі справи

За матеріалами прокуратури та СБУ, у листопаді 2024 року співробітник підконтрольного РФ "міністерства внутрішніх справ ДНР" вийшов на зв'язок із місцевою безробітною жителькою Слов'янська та запропонував їй співпрацю.

Після цього жінка почала вести активну розвідувально-диверсійну діяльність. Її головним завданням було збирати та передавати інформацію про українських військових:

"В листуванні засуджена підтверджувала наявність техніки та розташування об’єктів, де базувались Сили оборони та дізнавалась кількість бійців й місця дислокації підрозділів ЗСУ", — йдеться у повідомленні обласної прокуратури.

Згідно з інформацією СБУ, зібрані нею дані використовувалися російськими військами для коригування ракетно-бомбових та дронових атак по Слов’янську і його околицях.

В СБУ також додали, що у травні цього року суд уже виніс вирок брату засудженої, якого також засудили до 15 років позбавлення волі за аналогічні злочини.

Вирок суду

Жінку судили за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. На підставі доказів суд визнав мешканку Слов'янська винною та призначив їй покарання у вигляді 15 років ув'язнення з конфіскацією всього майна.

Раніше ми повідомляли, що житель Тернополя передавав росіянам координати енергетичних об'єктів. Йому призначили покарання у вигляді конфіскації майна і 15 років ув'язнення.

Також нещодавно ми писали, що суд в Івано-Франківську виніс заочний вирок мешканцю Луганської області за держзраду та колабораціонізм.

суд Донецька область держзрада Слов'янськ судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
