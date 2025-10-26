Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Мешканця Луганщини заочно судили за держзраду — який злочин скоїв

Мешканця Луганщини заочно судили за держзраду — який злочин скоїв

Ua ru
Дата публікації: 26 жовтня 2025 01:03
Оновлено: 22:14
Луганець воював на боці окупантів — яке заочне покарання суду
Російські окупанти. Ілюстративне фото: росЗМІ

Суд в Івано-Франківську виніс заочний вирок мешканцю Луганської області за державну зраду та колабораціонізм. Він вступив до лав незаконних збройних формувань так званої "ЛНР".

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

Згідно з вироком суду, обвинувачений, уродженець смт Сокологірськ (до 2024 року — Первомайськ) Луганської області, добровільно вступив до лав окупантів та брав участь у бойових діях проти ЗСУ. Свідки підтвердили його участь у військових навчаннях на полігоні біля смт Марківка. 

Суд встановив, що обвинувачений виконував інженерно-фортифікаційні роботи, а також брав безпосередню участь у бойових діях проти українських військових підрозділів.

Наразі він перебуває на території окупованої Луганської області й продовжує воювати в складі російських військ.

Рішення суду

Суд не встановив обставин, які б пом'якшували покарання та призначив йому 15 років тюрми. Крім позбавлення волі, обвинувачений також позбавлений права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 15 років. Всі його активи будуть конфісковані.

Строк відбування покарання буде рахуватися з моменту затримання обвинуваченого.

Нагадаємо, на Одещині затримали співробітницю банку, яка передавала окупантам РФ дані про розташування бійців ЗСУ та об’єктів інфраструктури. Жінка співпрацювала з ворогом через Telegram. 

А на Донеччині судили жінку за скоєння державної зради. Вона наводила ракети на підрозділи ЗСУ та навіть здала координати власної куми, яка підтримувала Україну.

суд Луганська область держзрада Колаборант війна в Україні судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації