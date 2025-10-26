Луганець воював на боці окупантів — яке заочне покарання суду

Мешканця Луганщини заочно судили за держзраду — який злочин скоїв
Суд в Івано-Франківську виніс заочний вирок мешканцю Луганської області за державну зраду та колабораціонізм. Він вступив до лав незаконних збройних формувань так званої "ЛНР".
Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.
Деталі справи
Згідно з вироком суду, обвинувачений, уродженець смт Сокологірськ (до 2024 року — Первомайськ) Луганської області, добровільно вступив до лав окупантів та брав участь у бойових діях проти ЗСУ. Свідки підтвердили його участь у військових навчаннях на полігоні біля смт Марківка.
Суд встановив, що обвинувачений виконував інженерно-фортифікаційні роботи, а також брав безпосередню участь у бойових діях проти українських військових підрозділів.
Наразі він перебуває на території окупованої Луганської області й продовжує воювати в складі російських військ.
Рішення суду
Суд не встановив обставин, які б пом'якшували покарання та призначив йому 15 років тюрми. Крім позбавлення волі, обвинувачений також позбавлений права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 15 років. Всі його активи будуть конфісковані.
Строк відбування покарання буде рахуватися з моменту затримання обвинуваченого.
Нагадаємо, на Одещині затримали співробітницю банку, яка передавала окупантам РФ дані про розташування бійців ЗСУ та об’єктів інфраструктури. Жінка співпрацювала з ворогом через Telegram.
А на Донеччині судили жінку за скоєння державної зради. Вона наводила ракети на підрозділи ЗСУ та навіть здала координати власної куми, яка підтримувала Україну.
