Луганець воював на боці окупантів — яке заочне покарання суду

Суд в Івано-Франківську виніс заочний вирок мешканцю Луганської області за державну зраду та колабораціонізм. Він вступив до лав незаконних збройних формувань так званої "ЛНР".

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

Згідно з вироком суду, обвинувачений, уродженець смт Сокологірськ (до 2024 року — Первомайськ) Луганської області, добровільно вступив до лав окупантів та брав участь у бойових діях проти ЗСУ. Свідки підтвердили його участь у військових навчаннях на полігоні біля смт Марківка.

Суд встановив, що обвинувачений виконував інженерно-фортифікаційні роботи, а також брав безпосередню участь у бойових діях проти українських військових підрозділів.

Наразі він перебуває на території окупованої Луганської області й продовжує воювати в складі російських військ.

Рішення суду

Суд не встановив обставин, які б пом'якшували покарання та призначив йому 15 років тюрми. Крім позбавлення волі, обвинувачений також позбавлений права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 15 років. Всі його активи будуть конфісковані.

Строк відбування покарання буде рахуватися з моменту затримання обвинуваченого.

