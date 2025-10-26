Луганчанин воевал на стороне оккупантов — какое заочное наказание суда

Российские оккупанты. Иллюстративное фото: росСМИ

Суд в Ивано-Франковске вынес заочный приговор жителю Луганской области за государственную измену и коллаборационизм. Он вступил в ряды незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР".

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

Согласно приговору суда, обвиняемый, уроженец пгт Сокологорск (до 2024 года - Первомайск) Луганской области, добровольно вступил в ряды оккупантов и участвовал в боевых действиях против ВСУ. Свидетели подтвердили его участие в военных учениях на полигоне возле пгт Марковка.

Суд установил, что обвиняемый выполнял инженерно-фортификационные работы, а также принимал непосредственное участие в боевых действиях против украинских военных подразделений.

Сейчас он находится на территории оккупированной Луганской области и продолжает воевать в составе российских войск.

Решение суда

Суд не установил обстоятельств, которые бы смягчали наказание и назначил ему 15 лет тюрьмы. Кроме лишения свободы, обвиняемый также лишен права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 15 лет. Все его активы будут конфискованы.

Срок отбывания наказания будет считаться с момента задержания обвиняемого.

Напомним, в Одесской области задержали сотрудницу банка, которая передавала оккупантам РФ данные о расположении бойцов ВСУ и объектов инфраструктуры. Женщина сотрудничала с врагом через Telegram.

А в Донецкой области судили женщину за совершение государственной измены. Она наводила ракеты на подразделения ВСУ и даже сдала координаты собственной кумы, которая поддерживала Украину.