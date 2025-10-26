Луганчанин воевал на стороне оккупантов — какое заочное наказание суда

Жителя Луганщины заочно судили за госизмену — что совершил
Суд в Ивано-Франковске вынес заочный приговор жителю Луганской области за государственную измену и коллаборационизм. Он вступил в ряды незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР".
Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.
Детали дела
Согласно приговору суда, обвиняемый, уроженец пгт Сокологорск (до 2024 года - Первомайск) Луганской области, добровольно вступил в ряды оккупантов и участвовал в боевых действиях против ВСУ. Свидетели подтвердили его участие в военных учениях на полигоне возле пгт Марковка.
Суд установил, что обвиняемый выполнял инженерно-фортификационные работы, а также принимал непосредственное участие в боевых действиях против украинских военных подразделений.
Сейчас он находится на территории оккупированной Луганской области и продолжает воевать в составе российских войск.
Решение суда
Суд не установил обстоятельств, которые бы смягчали наказание и назначил ему 15 лет тюрьмы. Кроме лишения свободы, обвиняемый также лишен права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 15 лет. Все его активы будут конфискованы.
Срок отбывания наказания будет считаться с момента задержания обвиняемого.
Напомним, в Одесской области задержали сотрудницу банка, которая передавала оккупантам РФ данные о расположении бойцов ВСУ и объектов инфраструктуры. Женщина сотрудничала с врагом через Telegram.
А в Донецкой области судили женщину за совершение государственной измены. Она наводила ракеты на подразделения ВСУ и даже сдала координаты собственной кумы, которая поддерживала Украину.
