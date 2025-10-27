Відео
Україна
Новини
Головна Новини дня Шпигував за енергооб'єктами на користь РФ — як покарав суд

Шпигував за енергооб'єктами на користь РФ — як покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 04:50
Оновлено: 05:18
Суд позбавив волі чоловіка, який зливав координати енергооб'єктів росіянам
Засідання суду. Ілюстративне фото: pexels.com

Мешканець Тернополя передавав російській ФСБ координати енергетичних об'єктів для можливих ракетних ударів. За скоєне суд призначив йому покарання.

Про це у Telegram повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Читайте також:

Деталі справи

За даними прокуратори, місцевий житель вчинив держзраду та виправдовував російську агресію. Зокрема, у період з серпня 2022 року по січень 2023 він неодноразово відправляв представнику ФСБ Росії інформацію щодо характеристик енергооб'єктів у Тернопільській та Хмельницькій областях, щоб коригувати таким чином ракетні удари.

"Через зазначену мережу він також поширював публікації, у яких висловлювались схвалення та підтримка агресивної війни проти України", — йдеться у повідомленні

Рішення суду

В офісі генпрокурора повідомили, що Касаційний кримінальний суд у складі Верховного суду погодився з доводами прокурора про обґрунтованість кваліфікації дій засудженого та відповідність призначеного покарання.

Як сказано у дописі, засудженому призначено 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

"Наразі чоловік відбуває призначене судом покарання. Своєї вини засуджений не визнав", — резюмували у прокуратурі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що суд в Івано-Франківську виніс заочний вирок мешканцю Луганської області за держзраду та колабораціонізм. Зокрема, чоловік вступив до лав незаконних збройних формувань так званої "ЛНР".

Також ми повідомляли, що у Львівській області чоловік привласнив собі кошти, які призначалися для ЗСУ. За це суд позбавив його волі.

суд Тернопіль ФСБ війна в Україні енергетика судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
