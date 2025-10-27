Суд позбавив волі чоловіка, який зливав координати енергооб'єктів росіянам

Засідання суду. Ілюстративне фото: pexels.com

Мешканець Тернополя передавав російській ФСБ координати енергетичних об'єктів для можливих ракетних ударів. За скоєне суд призначив йому покарання.

Про це у Telegram повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Деталі справи

За даними прокуратори, місцевий житель вчинив держзраду та виправдовував російську агресію. Зокрема, у період з серпня 2022 року по січень 2023 він неодноразово відправляв представнику ФСБ Росії інформацію щодо характеристик енергооб'єктів у Тернопільській та Хмельницькій областях, щоб коригувати таким чином ракетні удари.

"Через зазначену мережу він також поширював публікації, у яких висловлювались схвалення та підтримка агресивної війни проти України", — йдеться у повідомленні

Рішення суду

В офісі генпрокурора повідомили, що Касаційний кримінальний суд у складі Верховного суду погодився з доводами прокурора про обґрунтованість кваліфікації дій засудженого та відповідність призначеного покарання.

Як сказано у дописі, засудженому призначено 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

"Наразі чоловік відбуває призначене судом покарання. Своєї вини засуджений не визнав", — резюмували у прокуратурі.

