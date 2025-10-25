Чоловік привласнив пожертви ЗСУ — яке покарання обрав для нього суд

Бокс для збору грошей на потреби ЗСУ. Фото ілюстративне: Роман Жаровський

У Самборі на Львівщині 31-річний чоловік привласнив гроші, які призначалися для захисників України. За вчинене він потрапить до в'язниці.

Про це 16 жовтня повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

Деталі справи

У листопаді минулого року обвинувачений, скориставшись моментом, коли відвернувся адміністратор, викрав із закладу швидкого харчування скриньку із грошами для ЗСУ. Загалом о нее ее ее привласнив чотири тисячі гривень: цю суму впродовж тижня збирали на потреби армії відвідувачі закладу. Викрадені кошти порушник сховав у куртці, після чого втік.

Чоловік, який украв пожертви ЗСУ. Фото: Прокуратура України

Декілька місяців зловмисник переховувався від слідства. Гроші він так і не повернув. У березні поточного року крадія затримали та взяли під варту.

Рішення суду

За крадіжку обвинуваченому призначили покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Крім того, терміну приєднали ще п'ять місяців ув'язнення — частину покарання, яке фігурант не відбув за іншим вироком суду. Доки судове рішення не набуде законної сили, заслужений перебуватиме під вартою.

