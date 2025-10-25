Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Чоловік украв пожертви для ЗСУ — що вирішив суд

Чоловік украв пожертви для ЗСУ — що вирішив суд

Ua ru
Дата публікації: 25 жовтня 2025 03:32
Оновлено: 19:18
Чоловік привласнив пожертви ЗСУ — яке покарання обрав для нього суд
Бокс для збору грошей на потреби ЗСУ. Фото ілюстративне: Роман Жаровський

У Самборі на Львівщині 31-річний чоловік привласнив гроші, які призначалися для захисників України. За вчинене він потрапить до в'язниці

Про це 16 жовтня повідомили у Львівській обласній прокуратурі

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

У листопаді минулого року обвинувачений, скориставшись моментом, коли відвернувся адміністратор, викрав із закладу швидкого харчування скриньку із грошами для ЗСУ. Загалом о нее ее ее привласнив чотири тисячі гривень: цю суму впродовж тижня збирали на потреби армії відвідувачі закладу. Викрадені кошти порушник сховав у куртці, після чого втік.

Чоловік, який украв пожертви військових
Чоловік, який украв пожертви ЗСУ. Фото: Прокуратура України

Декілька місяців зловмисник переховувався від слідства. Гроші він так і не повернув. У березні поточного року крадія затримали та взяли під варту. 

Рішення суду

За крадіжку обвинуваченому призначили покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Крім того, терміну приєднали ще п'ять місяців ув'язнення — частину покарання, яке фігурант не відбув за іншим вироком суду. Доки судове рішення не набуде законної сили, заслужений перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, у Хмельницькій області 20-річний юнак завдав смертельних травм матері. За вчинене він проведе десять років у в'язниці.

Також ми повідомляли, що харків'янин брехав про мінування державних установ. За його оштрафували та засудили до ув'язнення.

суд ЗСУ гроші допомога військовим судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації