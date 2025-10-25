Видео
Дата публикации 25 октября 2025 03:32
обновлено: 19:18
Мужчина присвоил пожертвования ВСУ — какое наказание избрал для него суд
Бокс для сбора денег на нужды ВСУ. Фото иллюстративное: Роман Жаровский

В Самборе на Львовщине 31-летний мужчина присвоил деньги, которые предназначались для защитников Украины. За содеянное он попадет в тюрьму.

Об этом 16 октября сообщили во Львовской областной прокуратуре.

Читайте также:

Детали дела

В ноябре прошлого года обвиняемый, воспользовавшись моментом, когда отвернулся администратор, похитил из заведения быстрого питания ящик с деньгами для ВСУ. В общей сложности он присвоил четыре тысячи гривен: эту сумму в течение недели собирали на нужды армии посетители заведения. Похищенные средства нарушитель спрятал в куртке, после чего сбежал.

Мужчина, который украл пожертвования военных
Мужчина, который украл пожертвования ВСУ. Фото: Прокуратура Украины

Несколько месяцев злоумышленник скрывался от следствия. Деньги он так и не вернул. В марте текущего года вора задержали и взяли под стражу.

Решение суда

За кражу обвиняемому назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы. Кроме того, к сроку присоединили еще пять месяцев заключения — часть наказания, которое фигурант не отбыл по другому приговору суда. Пока судебное решение не вступит в законную силу, осужденный будет находиться под стражей.

Напомним, в Хмельницкой области 20-летний юноша нанес смертельные травмы матери. За содеянное он проведет десять лет в тюрьме.

Также мы сообщали, что харьковчанин лгал о минировании государственных учреждений. За это его оштрафовали и приговорили к заключению.

суд ВСУ деньги помощь военным судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
