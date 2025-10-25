Мужчина присвоил пожертвования ВСУ — какое наказание избрал для него суд

Мужчина украл пожертвования для ВСУ — что решил суд
В Самборе на Львовщине 31-летний мужчина присвоил деньги, которые предназначались для защитников Украины. За содеянное он попадет в тюрьму.
Об этом 16 октября сообщили во Львовской областной прокуратуре.
Детали дела
В ноябре прошлого года обвиняемый, воспользовавшись моментом, когда отвернулся администратор, похитил из заведения быстрого питания ящик с деньгами для ВСУ. В общей сложности он присвоил четыре тысячи гривен: эту сумму в течение недели собирали на нужды армии посетители заведения. Похищенные средства нарушитель спрятал в куртке, после чего сбежал.
Несколько месяцев злоумышленник скрывался от следствия. Деньги он так и не вернул. В марте текущего года вора задержали и взяли под стражу.
Решение суда
За кражу обвиняемому назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы. Кроме того, к сроку присоединили еще пять месяцев заключения — часть наказания, которое фигурант не отбыл по другому приговору суда. Пока судебное решение не вступит в законную силу, осужденный будет находиться под стражей.
