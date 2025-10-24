Юноша нанес смертельные травмы матери — он предстанет перед судом

Избиение женщины. Фото иллюстративное: istock.com

В одном из сел Шепетовского района Хмельницкой области 20-летний парень нанес несовместимые с жизнью травмы своей матери. Убийце уже вынесли приговор.

Об этом 17 октября сообщили в Хмельницкой областной прокуратуре.

Детали дела

В августе текущего года пьяный фигурант нанес матери многочисленные удары кулаками в разные части тела. От травм потерпевшая на следующий день скончалась в медицинском учреждении.

Какое наказание грозит убийце

За совершенное обвиняемый может провести в тюрьме десять лет. Во время досудебного расследования он находился под стражей. Сейчас же обвинительный акт уже направили в суд.

