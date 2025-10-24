Видео
Юноша до смерти избил мать — его будут судить

Юноша до смерти избил мать — его будут судить

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 03:32
обновлено: 19:04
Юноша нанес смертельные травмы матери — он предстанет перед судом
Избиение женщины. Фото иллюстративное: istock.com

В одном из сел Шепетовского района Хмельницкой области 20-летний парень нанес несовместимые с жизнью травмы своей матери. Убийце уже вынесли приговор.

Об этом 17 октября сообщили в Хмельницкой областной прокуратуре.

Читайте также:

Детали дела

В августе текущего года пьяный фигурант нанес матери многочисленные удары кулаками в разные части тела. От травм потерпевшая на следующий день скончалась в медицинском учреждении.

Какое наказание грозит убийце

За совершенное обвиняемый может провести в тюрьме десять лет. Во время досудебного расследования он находился под стражей. Сейчас же обвинительный акт уже направили в суд.

Напомним, на Днепропетровщине мужчина изнасиловал и убил 16-летнюю девушку. Его приговорили к пожизненному заключению.

Также мы сообщали о приговоре 44-летнему уроженцу Киевщины, который организовал покушение на убийство одесских бизнесмена и общественного деятеля. За совершенное мужчину на 14 лет лишили свободы.

суд правосудие убийство избиение наказание судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
