Юнак завдав смертельних травм матері — він постане перед судом

В одному із сіл Шепетівського району Хмельницької області 20-річний хлопець завдав несумісних із життям травм своїй матері. Убивці вже винесли вирок.

Про це 17 жовтня повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі.

Деталі справи

У серпні поточного року п'яний фігурант завдав матері численних ударів кулаками в різні частині тіла. Від травм потерпіла наступного дня померла в медичному закладі.

Яке покарання загрожує вбивці

За вчинене обвинувачений може провести у в'язниці десять років. Під час досудового розслідування він перебував під вартою. Наразі ж обвинувальний акт уже скерували до суду.

