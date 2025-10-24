Відео
Юнак до смерті побив матір — його судитимуть

Дата публікації: 24 жовтня 2025 03:32
Оновлено: 19:04
Юнак завдав смертельних травм матері — він постане перед судом
Побиття жінки. Фото ілюстративне: istock.com

В одному із сіл Шепетівського району Хмельницької області 20-річний хлопець завдав несумісних із життям травм своїй матері. Убивці вже винесли вирок.

Про це 17 жовтня повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі

Читайте також:

Деталі справи

У серпні поточного року п'яний фігурант завдав матері численних ударів кулаками в різні частині тіла. Від травм потерпіла наступного дня померла в медичному закладі.

Яке покарання загрожує вбивці 

За вчинене обвинувачений може провести у в'язниці десять років. Під час досудового розслідування він перебував під вартою. Наразі ж обвинувальний акт уже скерували до суду.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині чоловік зґвалтував і вбив 16-річну дівчину. Його засудили до довічного ув'язнення.

Також ми повідомляли про вирок 44-річному уродженцю Київщини, який організував замах на вбивство одеських бізнесмена та громадського діяча. За вчинене чоловіка на 14 років позбавили волі.

суд правосуддя вбивство побиття покарання судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
