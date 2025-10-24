Юнак завдав смертельних травм матері — він постане перед судом

Юнак до смерті побив матір — його судитимуть
В одному із сіл Шепетівського району Хмельницької області 20-річний хлопець завдав несумісних із життям травм своїй матері. Убивці вже винесли вирок.
Про це 17 жовтня повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі.
Деталі справи
У серпні поточного року п'яний фігурант завдав матері численних ударів кулаками в різні частині тіла. Від травм потерпіла наступного дня померла в медичному закладі.
Яке покарання загрожує вбивці
За вчинене обвинувачений може провести у в'язниці десять років. Під час досудового розслідування він перебував під вартою. Наразі ж обвинувальний акт уже скерували до суду.
