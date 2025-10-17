Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Чоловік убив 16-річну дівчину — вирок суду

Чоловік убив 16-річну дівчину — вирок суду

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 03:32
Оновлено: 03:32
Чоловік зґвалтував, убив і пограбував 16-річну дівчину — як його покарав суд
Дівчина закриває обличчя руками. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Житель міста П'ятихатки Дніпропетровської області зґвалтував і вбив неповнолітню. Йому вже винесли вирок.

Про це 13 жовтня повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи 

У 2023 році зловмисник, зустрівши на одній із вулиць міста 16-річну знайому, яка поверталася додому, затягнув її в безлюдне місце, після чого зґвалтував і задушив. Перед утечею з місця злочину вбивця ще й забрав у своєї жертви сумку з особистими речами.

Рішення суду

За умисне вбивство, сексуальне насильство та крадіжку обвинуваченого засудили до довічного ув'язнення. Доки рішення суду не набуде законної сили, порушник перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, у Хмельницькій області п'яний водій порушив ПДР і намагався підкупити патрульного. Йому призначили два роки обмеження волі.

Також ми повідомляли, що в Херсонській області 24-річний молодик зґвалтував дитину. Йому загрожує до 15 років ув'язнення.

суд вбивство згвалтування підлітки покарання судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації