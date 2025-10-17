Чоловік зґвалтував, убив і пограбував 16-річну дівчину — як його покарав суд

Дівчина закриває обличчя руками. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Житель міста П'ятихатки Дніпропетровської області зґвалтував і вбив неповнолітню. Йому вже винесли вирок.

Про це 13 жовтня повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі.

Деталі справи

У 2023 році зловмисник, зустрівши на одній із вулиць міста 16-річну знайому, яка поверталася додому, затягнув її в безлюдне місце, після чого зґвалтував і задушив. Перед утечею з місця злочину вбивця ще й забрав у своєї жертви сумку з особистими речами.

Рішення суду

За умисне вбивство, сексуальне насильство та крадіжку обвинуваченого засудили до довічного ув'язнення. Доки рішення суду не набуде законної сили, порушник перебуватиме під вартою.

