Житель Херсонщини зґвалтував дитину — він постане перед судом

Чоловік зґвалтував малолітню — його судитимуть
У Херсонській області 24-річний молодик зґвалтував дитину. Його судитимуть.
Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі.
Деталі справи
За даними слідства, у 2022 році фігурант заманив малолітню сестру свого друга до квартири, за якою наглядав. Зловмисник запропонував дівчинці прогулятися й доглянути за квітами, а, коли залишився з дитиною наодинці, зґвалтував.
Про злочин потерпіла розповіла матері, а та звернулася до правоохоронців.
Яке покарання загрожує ґвалтівнику
До суду скерували обвинувальний акт за фактом сексуального насильства відносно малолітньої дитини (ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України, — Ред.). За вчинене зловмиснику загрожує від десяти до п'ятнадцяти років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Харкові працівник ТЦК побив учителя історії. Його визнали винним у хуліганстві.
Також ми повідомляли про вирок чоловіку, який передавав російським спецслужбам інформацію про українські військові підрозділи. За вчинене він проведе у в'язниці 15 років.
Читайте Новини.LIVE!