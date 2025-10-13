Житель Херсонщини зґвалтував дитину — він постане перед судом

Дівчинка ховає обличчя. Фото ілюстративне: freepik.com

У Херсонській області 24-річний молодик зґвалтував дитину. Його судитимуть.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі.

Деталі справи

За даними слідства, у 2022 році фігурант заманив малолітню сестру свого друга до квартири, за якою наглядав. Зловмисник запропонував дівчинці прогулятися й доглянути за квітами, а, коли залишився з дитиною наодинці, зґвалтував.

Чоловік, якого судитимуть за зґвалтування дитини. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Про злочин потерпіла розповіла матері, а та звернулася до правоохоронців.

Яке покарання загрожує ґвалтівнику

До суду скерували обвинувальний акт за фактом сексуального насильства відносно малолітньої дитини (ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України, — Ред.). За вчинене зловмиснику загрожує від десяти до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

