Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Чоловік зґвалтував малолітню — його судитимуть

Чоловік зґвалтував малолітню — його судитимуть

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 03:32
Житель Херсонщини зґвалтував дитину — він постане перед судом
Дівчинка ховає обличчя. Фото ілюстративне: freepik.com

У Херсонській області 24-річний молодик зґвалтував дитину. Його судитимуть.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі

Реклама
Читайте також:

Деталі справи 

За даними слідства, у 2022 році фігурант заманив малолітню сестру свого друга до квартири, за якою наглядав. Зловмисник запропонував дівчинці прогулятися й доглянути за квітами, а, коли залишився з дитиною наодинці, зґвалтував.

Чоловік, який зґвалтував дівчинку
Чоловік, якого судитимуть за зґвалтування дитини. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Про злочин потерпіла розповіла матері, а та звернулася до правоохоронців.

Яке покарання загрожує ґвалтівнику 

До суду скерували обвинувальний акт за фактом сексуального насильства відносно малолітньої дитини (ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України, — Ред.). За вчинене зловмиснику загрожує від десяти до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Харкові працівник ТЦК побив учителя історії. Його визнали винним у хуліганстві.

Також ми повідомляли про вирок чоловіку, який передавав російським спецслужбам інформацію про українські військові підрозділи. За вчинене він проведе у в'язниці 15 років.

суд діти згвалтування дитина покарання судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації