Житель Херсонщины изнасиловал ребенка — он предстанет перед судом

Мужчина изнасиловал малолетнюю — его будут судить
В Херсонской области 24-летний молодой человек изнасиловал ребенка. Его будут судить.
Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре.
Детали дела
По данным следствия, в 2022 году фигурант заманил малолетнюю сестру своего друга в квартиру, за которой присматривал. Злоумышленник предложил девочке прогуляться и присмотреть за цветами, а, когда остался с ребенком наедине, изнасиловал.
О преступлении потерпевшая рассказала матери, а та обратилась к правоохранителям.
Какое наказание грозит насильнику
В суд направили обвинительный акт по факту сексуального насилия в отношении малолетнего ребенка (ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины, — Ред.). За совершенное злоумышленнику грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы.
