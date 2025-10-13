Житель Херсонщины изнасиловал ребенка — он предстанет перед судом

Девочка прячет лицо. Фото иллюстративное: freepik.com

В Херсонской области 24-летний молодой человек изнасиловал ребенка. Его будут судить.

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре.

Детали дела

По данным следствия, в 2022 году фигурант заманил малолетнюю сестру своего друга в квартиру, за которой присматривал. Злоумышленник предложил девочке прогуляться и присмотреть за цветами, а, когда остался с ребенком наедине, изнасиловал.

Мужчина, которого будут судить за изнасилование ребенка. Фото: Херсонская областная прокуратура

О преступлении потерпевшая рассказала матери, а та обратилась к правоохранителям.

Какое наказание грозит насильнику

В суд направили обвинительный акт по факту сексуального насилия в отношении малолетнего ребенка (ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины, — Ред.). За совершенное злоумышленнику грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы.

