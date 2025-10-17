Мужчина изнасиловал, убил и ограбил 16-летнюю девушку — как его наказал суд

Девушка закрывает лицо руками. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Житель города Пятихатки Днепропетровской области изнасиловал и убил несовершеннолетнюю. Ему уже вынесли приговор.

Об этом 13 октября сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

Детали дела

В 2023 году злоумышленник, встретив на одной из улиц города 16-летнюю знакомую, которая возвращалась домой, затащил ее в безлюдное место, после чего изнасиловал и задушил. Перед побегом с места преступления убийца еще и забрал у своей жертвы сумку с личными вещами.

Решение суда

За умышленное убийство, сексуальное насилие и кражу обвиняемого приговорили к пожизненному заключению. Пока решение суда не вступит в законную силу, нарушитель будет находиться под стражей.

