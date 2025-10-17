Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Мужчина убил 16-летнюю девушку — приговор суда

Мужчина убил 16-летнюю девушку — приговор суда

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 03:32
обновлено: 03:32
Мужчина изнасиловал, убил и ограбил 16-летнюю девушку — как его наказал суд
Девушка закрывает лицо руками. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Житель города Пятихатки Днепропетровской области изнасиловал и убил несовершеннолетнюю. Ему уже вынесли приговор.

Об этом 13 октября сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

В 2023 году злоумышленник, встретив на одной из улиц города 16-летнюю знакомую, которая возвращалась домой, затащил ее в безлюдное место, после чего изнасиловал и задушил. Перед побегом с места преступления убийца еще и забрал у своей жертвы сумку с личными вещами.

Решение суда

За умышленное убийство, сексуальное насилие и кражу обвиняемого приговорили к пожизненному заключению. Пока решение суда не вступит в законную силу, нарушитель будет находиться под стражей.

Напомним, в Хмельницкой области пьяный водитель нарушил ПДД и пытался подкупить патрульного. Ему назначили два года ограничения свободы.

Также мы сообщали, что в Херсонской области 24-летний молодой человек изнасиловал ребенка. Ему грозит до 15 лет заключения.

суд убийство изнасилование подростки наказание судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации