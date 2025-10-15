Видео
Главная Новости дня Пьяный нарушитель ПДД хотел подкупить патрульного — приговор суда

Пьяный нарушитель ПДД хотел подкупить патрульного — приговор суда

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 00:33
Пьяный водитель нарушил ПДД и пытался дать взятку патрульному — как его наказал суд
Водитель держит в руке бутылку из-под алкогольного напитка. Фото иллюстративное: freepik.com

Житель Шепетовского района Хмельницкой области в состоянии опьянения управлял автомобилем и пытался подкупить правоохранителей. Его привлекли к уголовной ответственности.

Об этом 9 октября сообщили в Хмельницкой областной прокуратуре.

Детали дела

По данным следствия, в ноябре прошлого года пьяный фигурант сел за руль автомобиля и нарушил ПДД. Когда автомобиль остановили патрульные, нарушитель, желая избежать ответственности, предложил правоохранителю 500 долларов, а после отказа положил деньги в полицейское авто.

Решение суда

За предложение и дачу взятки чиновнику (ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины, — Ред.) обвиняемого приговорили к двум с половиной годам ограничения свободы.

Напомним, в Черкассах вынесли приговор женщине, которая распространяла пророссийские материалы. Ей назначили два года испытательного срока.

Также мы сообщали, что на Харьковщине пьяная женщина избила знакомого стулом. Ей грозит до восьми лет заключения.

Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
