Пьяный водитель нарушил ПДД и пытался дать взятку патрульному — как его наказал суд

Житель Шепетовского района Хмельницкой области в состоянии опьянения управлял автомобилем и пытался подкупить правоохранителей. Его привлекли к уголовной ответственности.

Об этом 9 октября сообщили в Хмельницкой областной прокуратуре.

Детали дела

По данным следствия, в ноябре прошлого года пьяный фигурант сел за руль автомобиля и нарушил ПДД. Когда автомобиль остановили патрульные, нарушитель, желая избежать ответственности, предложил правоохранителю 500 долларов, а после отказа положил деньги в полицейское авто.

Решение суда

За предложение и дачу взятки чиновнику (ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины, — Ред.) обвиняемого приговорили к двум с половиной годам ограничения свободы.

