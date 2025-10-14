Жительницу Черкасс судили за российскую пропаганду - что решил суд

Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com

Суд в Черкассах вынес приговор женщине за распространение пропагандистских материалов. Она оправдывала агрессию РФ за что получила наказание.

Об этом сообщает Суспільне.

Детали дела

Женщина была обвинена в публикации постов с видеоматериалами пропагандистских ресурсов, содержащих фальшивые утверждения о "русской земле" на территории Украины и попытку оправдать военную агрессию России как борьбу за мир.

Во время судебного разбирательства обвиняемая признала свою вину и дала показания.

Решение суда

Суд, учитывая признание вины, назначил ей наказание в виде пяти лет. Однако в то же время суд заменил лишение свободы испытательным сроком два года.

