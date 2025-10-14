Видео
Україна
Главная Новости дня Женщина оправдывала оккупантов РФ — какое наказание назначил суд

Женщина оправдывала оккупантов РФ — какое наказание назначил суд

Ua ru
Дата публикации 14 октября 2025 03:32
Жительницу Черкасс судили за российскую пропаганду - что решил суд
Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com

Суд в Черкассах вынес приговор женщине за распространение пропагандистских материалов. Она оправдывала агрессию РФ за что получила наказание.

Об этом сообщает Суспільне.

Читайте также:

Детали дела

Женщина была обвинена в публикации постов с видеоматериалами пропагандистских ресурсов, содержащих фальшивые утверждения о "русской земле" на территории Украины и попытку оправдать военную агрессию России как борьбу за мир.

Во время судебного разбирательства обвиняемая признала свою вину и дала показания.

Решение суда

Суд, учитывая признание вины, назначил ей наказание в виде пяти лет. Однако в то же время суд заменил лишение свободы испытательным сроком два года.

Ранее сообщалось, что депутата сельсовета в Одесской области разоблачили на распространении пропаганды РФ. Ей грозит заключение.

Также мы информировали, что суд Херсонщины признал виновным в госизмене украинца, который работал на российских оккупантов. Во время оккупации региона он служил в исправительной колонии.

суд Черкассы пропаганда война в Украине судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
