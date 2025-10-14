Жительницу Черкасс судили за российскую пропаганду - что решил суд

Женщина оправдывала оккупантов РФ — какое наказание назначил суд
Суд в Черкассах вынес приговор женщине за распространение пропагандистских материалов. Она оправдывала агрессию РФ за что получила наказание.
Об этом сообщает Суспільне.
Детали дела
Женщина была обвинена в публикации постов с видеоматериалами пропагандистских ресурсов, содержащих фальшивые утверждения о "русской земле" на территории Украины и попытку оправдать военную агрессию России как борьбу за мир.
Во время судебного разбирательства обвиняемая признала свою вину и дала показания.
Решение суда
Суд, учитывая признание вины, назначил ей наказание в виде пяти лет. Однако в то же время суд заменил лишение свободы испытательным сроком два года.
Ранее сообщалось, что депутата сельсовета в Одесской области разоблачили на распространении пропаганды РФ. Ей грозит заключение.
Также мы информировали, что суд Херсонщины признал виновным в госизмене украинца, который работал на российских оккупантов. Во время оккупации региона он служил в исправительной колонии.
Читайте Новини.LIVE!