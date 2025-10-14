Відео
Україна
Жінка виправдовувала окупантів РФ — яке покарання призначив суд

Жінка виправдовувала окупантів РФ — яке покарання призначив суд

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 03:32
Мешканку Черкас судили за російську пропаганду — що вирішив суд
Засідання суду. Ілюстративне фото: pexels.com

Суд у Черкасах виніс вирок жінці за поширення пропагандистських матеріалів. Вона виправдовувала агресію РФ за що отримала покарання.

Про це повідомляє Суспільне

Читайте також:

Деталі справи

Жінка була звинувачена в публікації постів із відеоматеріалами пропагандистських ресурсів, що містили фальшиві твердження про "російську землю" на території України та спробу виправдати військову агресію Росії як боротьбу за мир.

Під час судового розгляду обвинувачена визнала свою вину і дала свідчення.

Рішення суду

Суд, враховуючи визнання вини, призначив їй покарання у вигляді п'яти років. Проте водночас суд замінив позбавлення волі іспитовим строком два роки.

Раніше повідомлялось, що депутатку сільради на Одещини викрили на розповсюдженні пропаганди РФ. Їй загрожує ув’язнення.

Також ми інформували, що суд Херсонщини визнав винним у держзраді українця, який працював на російських окупантів. Під час окупації регіону він служив у виправній колонії.

суд Черкаси пропаганда війна в Україні судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
