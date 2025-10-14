Мешканку Черкас судили за російську пропаганду — що вирішив суд

Засідання суду. Ілюстративне фото: pexels.com

Суд у Черкасах виніс вирок жінці за поширення пропагандистських матеріалів. Вона виправдовувала агресію РФ за що отримала покарання.

Про це повідомляє Суспільне.

Деталі справи

Жінка була звинувачена в публікації постів із відеоматеріалами пропагандистських ресурсів, що містили фальшиві твердження про "російську землю" на території України та спробу виправдати військову агресію Росії як боротьбу за мир.

Під час судового розгляду обвинувачена визнала свою вину і дала свідчення.

Рішення суду

Суд, враховуючи визнання вини, призначив їй покарання у вигляді п'яти років. Проте водночас суд замінив позбавлення волі іспитовим строком два роки.

