Україна
П'яний порушник ПДР хотів підкупити патрульного — вирок суду

П'яний порушник ПДР хотів підкупити патрульного — вирок суду

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 00:33
П'яний водій порушив ПДР і намагався дати хабар патрульному — як його покарав суд
Водій тримає в руці пляшку з-під алкогольного напою. Фото ілюстративне: freepik.com

Житель Шепетівського району Хмельницької області у стані сп'яніння керував автомобілем і намагався підкупити правоохоронців. Його притягнули до кримінальної відповідальності. 

Про це 9 жовтня повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі.

Читайте також:

Деталі справи 

За даними слідства, у листопаді минулого року п'яний фігурант сів за кермо автівки та порушив ПДР. Коли автомобіль зупинили патрульні, порушник, бажаючи уникнути відповідальності, запропонував правоохоронцю 500 доларів, а після відмови поклав кошти в поліцейське авто.

Рішення суду 

За пропозицію й надання хабара посадовця (ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України, — Ред.) обвинуваченого засудили до двох із половиною років обмеження волі.

Нагадаємо, у Черкасах винесли вирок жінці, яка поширювала проросійські матеріали. Їй призначили два роки іспитового строку.

Також ми повідомляли, що на Харківщині п'яна жінка побила знайомого стільцем. Їй загрожує до восьми років ув'язнення.

алкоголь суд хабар поліція судові рішення водій
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
