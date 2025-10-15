П'яний водій порушив ПДР і намагався дати хабар патрульному — як його покарав суд

Водій тримає в руці пляшку з-під алкогольного напою. Фото ілюстративне: freepik.com

Житель Шепетівського району Хмельницької області у стані сп'яніння керував автомобілем і намагався підкупити правоохоронців. Його притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це 9 жовтня повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі.

Деталі справи

За даними слідства, у листопаді минулого року п'яний фігурант сів за кермо автівки та порушив ПДР. Коли автомобіль зупинили патрульні, порушник, бажаючи уникнути відповідальності, запропонував правоохоронцю 500 доларів, а після відмови поклав кошти в поліцейське авто.

Рішення суду

За пропозицію й надання хабара посадовця (ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України, — Ред.) обвинуваченого засудили до двох із половиною років обмеження волі.

