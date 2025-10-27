Суд лишил свободы мужчину, который сливал координаты энергообъектов россиянам

Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com

Житель Тернополя передавал российской ФСБ координаты энергетических объектов для возможных ракетных ударов. За содеянное суд назначил ему наказание.

Об этом в Telegram сообщает Офис Генерального прокурора.

Детали дела

По данным прокураторы, местный житель совершил госизмену и оправдывал российскую агрессию. В частности, в период с августа 2022 года по январь 2023 года он неоднократно отправлял представителю ФСБ России информацию о характеристиках энергообъектов в Тернопольской и Хмельницкой областях, чтобы корректировать таким образом ракетные удары.

"Через указанную сеть он также распространял публикации, в которых высказывались одобрение и поддержка агрессивной войны против Украины", — говорится в сообщении

Решение суда

В офисе генпрокурора сообщили, что Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда согласился с доводами прокурора об обоснованности квалификации действий осужденного и соответствие назначенного наказания.

Как сказано в заметке, осужденному назначено 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Сейчас мужчина отбывает назначенное судом наказание. Своей вины осужденный не признал", — резюмировали в прокуратуре.

