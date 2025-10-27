Видео
Главная Новости дня Шпионил за энергообъектами в пользу РФ — как наказал суд

Шпионил за энергообъектами в пользу РФ — как наказал суд

Ua ru
Дата публикации 27 октября 2025 04:50
обновлено: 06:48
Суд лишил свободы мужчину, который сливал координаты энергообъектов россиянам
Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com

Житель Тернополя передавал российской ФСБ координаты энергетических объектов для возможных ракетных ударов. За содеянное суд назначил ему наказание.

Об этом в Telegram сообщает Офис Генерального прокурора.

Читайте также:

Детали дела

По данным прокураторы, местный житель совершил госизмену и оправдывал российскую агрессию. В частности, в период с августа 2022 года по январь 2023 года он неоднократно отправлял представителю ФСБ России информацию о характеристиках энергообъектов в Тернопольской и Хмельницкой областях, чтобы корректировать таким образом ракетные удары.

"Через указанную сеть он также распространял публикации, в которых высказывались одобрение и поддержка агрессивной войны против Украины", — говорится в сообщении

Решение суда

В офисе генпрокурора сообщили, что Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда согласился с доводами прокурора об обоснованности квалификации действий осужденного и соответствие назначенного наказания.

Как сказано в заметке, осужденному назначено 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Сейчас мужчина отбывает назначенное судом наказание. Своей вины осужденный не признал", — резюмировали в прокуратуре.

Напомним, недавно мы писали, что суд в Ивано-Франковске вынес заочный приговор жителю Луганской области за госизмену и коллаборационизм. В частности, мужчина вступил в ряды незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР".

Также мы сообщали, что во Львовской области мужчина присвоил себе средства, которые предназначались для ВСУ. За это суд лишил его свободы.

суд Тернополь ФСБ война в Украине энергетика судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
