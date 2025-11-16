Видео
Україна
Видео

Жительница Балаклеи работала в "народной милиции" - что решил суд

Жительница Балаклеи работала в "народной милиции" - что решил суд

Ua ru
Дата публикации 16 ноября 2025 04:05
обновлено: 04:31
Суд лишил свободы женщину, которая работала в оккупационной полиции
Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com

В Балаклее заочно осудили женщину, которая добровольно заняла должность в так называемой "народной милиции", когда РФ временно оккупировала город. За это суд назначил ей жесткое наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам делами, жительница Балаклеи с июня по август 2022 года занимала должность "оперуполномоченной отдела по борьбе с групповой преступностью управления внутренних дел военной гражданской администрации Харьковской области" в структуре так называемой "народной милиции".

Свекровь обвиняемой сообщила следствию, что сама женщина представлялась ей начальницей отдела кадров в "народной милиции" и имела отдельный кабинет. Перед деоккупацией Балаклеи она вместе с мужем и детьми уехала в Россию.

Один из местных жителей рассказал, что в июне 2022 года ему предложили сфотографировать "народных милиционеров", для служебных удостоверений, и среди них он узнал обвиняемую. Еще один балаклиец, который до полномасштабной войны работал в исправительной колонии и знал женщину как работницу районного отдела полиции, показал, что видел ее на работе после того, как "народная милиция" переместилась в здание ЦПАУ, поскольку работал в магазине рядом.

Факт работы обвиняемой в "народной милиции" подтвердили также бывший милиционер, соседка и еще двое местных жителей.

Решение суда

Балаклейский районный суд Харьковской области признал жительницу города виновной в том, что она добровольно заняла должность в незаконном правоохранительном формировании. Суд назначил ей наказание в виде 13 лет лишения свободы с последующим запретом в течение 15 лет занимать любые должности в органах судебной и правоохранительной системы, а также в структурах государственной власти и местного самоуправления. Кроме того, назначена конфискация имущества. Срок заключения начнут считать с момента ее фактического задержания.

Напомним, недавно мы писали, что в Харькове судили полицейскую из Купянска, которая во время временной оккупации города перешли на сторону оккупантов и работала в созданном "управлении внутренних дел". За это ее заочно лишили свободы на 15 лет.

Также мы информировали, что к серьезному сроку приговорили жительницу Славянска. Известно, что женщина сотрудничала с оккупантами и корректировала ракетные, бомбовые и дроновые атаки по городу.

суд Харьковская область госизмена Балаклея Россия судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
