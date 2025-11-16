Суд заочно засудив жінку, яка працювала в окупаційній поліції Куп'янська

Судове засідання. Ілюстративне фото: Freepik

У Харкові заочно судили колишню поліцейську з Куп'янська, яка під час окупації перейшла на бік військових РФ та працювала у створеному так званому "управління внутрішніх справ". За скоєне суд призначив їй суворе покарання.

Про це у Telegram повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, у червні 2022 року, коли ворог тимчасово окупував Куп'янськ, жінка обійняла посаду "в.о. оперуповноваженого у справах неповнолітніх" у незаконно створеному окупантами "управлінні внутрішніх справ".

"Зрадниця оформляла документи відповідно до законодавства РФ. Крім того, вона здійснювала охорону "громадського порядку" під час російського першого дзвонику в одній зі шкіл Куп’янська", — йдеться у повідомленні.

Згодом жінка перейшла на посаду "інспектора у справах неповнолітніх". За роботу на окупаційну адміністрацію вона щомісяця отримувала близько 50 тисяч російських рублів.

Перед тим, як ЗСУ звільнили Куп’янськ у вересні 2022 року, засуджена втекла до РФ і наразі перебуває в розшуку.

Рішення суду

Основ’янський районний суд Харкова розглянув справу та заочно визнав колишню правоохоронницю винною у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Суд призначив їй 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а також заборонив протягом трьох років обіймати будь-які посади в органах державної влади.

Крім того, жінку офіційно звільнили з лав поліції. Як уточнили в прокуратурі, строк відбування покарання почне рахуватися після її фактичного затримання.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що до серйозного терміну засудили жительку Слов'янська. Відомо, що жінка співпрацювала з окупантами та коригувала ракетні, бомбові та дронові атаки по місту.

Також ми інформували, що в Україні засудили військового РФ, який розстріляв українського військовополоненого. Наразі убивці вже винесли вирок.