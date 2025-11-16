Видео
Главная Новости дня Женщина работала в оккупационной полиции — как наказал суд

Женщина работала в оккупационной полиции — как наказал суд

Ua ru
Дата публикации 16 ноября 2025 00:41
обновлено: 00:41
Суд заочно осудил женщину, которая работала в оккупационной полиции Купянска
Судебное заседание. Иллюстративное фото: Freepik

В Харькове заочно судили бывшую полицейскую из Купянска, которая во время оккупации перешла на сторону военных РФ и работала в созданном так называемом "управлении внутренних дел". За содеянное суд назначил ей суровое наказание. 

Об этом в Telegram сообщает Харьковская областная прокуратура.

Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, в июне 2022 года, когда враг временно оккупировал Купянск, женщина заняла должность "и.о. оперуполномоченного по делам несовершеннолетних" в незаконно созданном оккупантами "управлении внутренних дел".

"Предательница оформляла документы в соответствии с законодательством РФ. Кроме того, она осуществляла охрану "общественного порядка" во время российского первого звонка в одной из школ Купянска", — говорится в сообщении.

Впоследствии женщина перешла на должность "инспектора по делам несовершеннолетних". За работу на оккупационную администрацию она ежемесячно получала около 50 тысяч российских рублей.

Перед тем, как ВСУ освободили Купянск в сентябре 2022 года, осужденная сбежала в РФ и сейчас находится в розыске.

Решение суда

Основянский районный суд Харькова рассмотрел дело и заочно признал бывшую правоохранительницу виновной в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Суд назначил ей 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а также запретил в течение трех лет занимать любые должности в органах государственной власти.

Кроме того, женщину официально уволили из рядов полиции. Как уточнили в прокуратуре, срок отбывания наказания начнет считаться после ее фактического задержания.

Напомним, недавно мы писали, что к серьезному сроку приговорили жительницу Славянска. Известно, что женщина сотрудничала с оккупантами и корректировала ракетные, бомбовые и дроновые атаки по городу.

Также мы информировали, что в Украине осудили военного РФ, который расстрелял украинского военнопленного. Сейчас убийце уже вынесли приговор.

суд Харьков полиция госизмена Купянск судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
