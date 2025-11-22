Пятеро судей из Крыма сотрудничали с оккупантами — какое наказание избрал для них суд

Судья. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Пятеро судей из Крыма после оккупации полуострова перешли на сторону захватчиков. Им уже вынесли приговор.

Об этом 18 ноября сообщили в Прокуратуре Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Детали дела

Фигуранты заняли должности "судей" в оккупационных Двадцать первом арбитражном апелляционном суде РФ, Саакском районном суде Республики Крым и Гагаринском районном суде города Севастополя. Сотрудничая с захватчиками, представители Фемиды помогали государству-агрессору проводить подрывную деятельность против Украины и обеспечили укрепление оккупационной власти на полуострове.

Решение суда

Всех обвиняемых признали виновными в государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины) и приговорили к 13 годам заключения. Кроме того, у них конфискуют имущество. Отбывать наказание осужденные начнут после задержания.

Напомним, в Запорожской области двое полицейских добровольно устроились на работу в оккупационные "правоохранительные органы". Им заочно назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы и конфискации имущества.

Также мы сообщали, что житель Херсонщины призывал людей к участию в псевдореферендуме. За совершенное он проведет восемь лет в тюрьме.