Украинка зарегистрировалась как предприниматель РФ — приговор

Дата публикации 25 ноября 2025 01:03
обновлено: 12:23
Украинка получила российский паспорт и поставляла оккупантам товары — как ее наказал суд
Женщина закрывает лицо руками. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Жительница Херсонщины сотрудничала с россиянами. После оккупации региона в 2022 году она прекратила предпринимательскую деятельность в Украине, получила российский паспорт и зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель РФ. Коллаборационистке заочно избрали наказание.

Об этом 14 ноября сообщили в Житомирской областной прокуратуре.

Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, фигурантка зарегистрировалась в Единой информационной системе закупок. После этого она неоднократно заключала контракты на поставку товаров оккупационному "управлению службы исполнения наказаний по Херсонской области".

Решение суда

Коллаборационистку приговорили к пяти годам заключения, 15 годам лишения права занимать определенные должности и конфискации всего имущества. Решение суда еще можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, правоохранительница во время оккупации Купянска устроилась работать в незаконном "управлении внутренних дел", которое создали захватчики. За содеянное она проведет в тюрьме 15 лет. На данный момент осужденная находится в розыске.

Также мы сообщали о приговорах пяти судьям, которые после оккупации Крыма остались на полуострове и устроились на работу к россиянам. Им заочно назначили наказание в виде 13 лет заключения и конфискации имущества.

суд Херсонская область Коллаборант оккупация предприниматели судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
