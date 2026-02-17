СБУ затримала прокремлівських агітаторів на Черкащині та Харківщині

Обшуки у підозрюваного. Фото: Служба безпеки України

Служба безпеки України повідомила про затримання ще трьох осіб, яких підозрюють у поширенні прокремлівської пропаганди, виправдовуванні воєнних злочинів РФ та закликах до захоплення всієї території України.

Про це повідомила пресслужба Служба безпеки України

За даними СБУ, двоє фігурантів діяли в Черкасах. Один із них — місцевий лікар, який, як стверджує спецслужба, через дописи у Facebook підтримував тимчасову окупацію східних областей України та схвально реагував на повітряні удари російських військ по цивільній інфраструктурі обласного центру.

У матеріалах справи також згадується, що він намагався виправдати ракетний удар РФ по готелю в центрі Черкас, завданий 21 вересня 2023 року. Тоді тяжких поранень зазнали цивільні мешканці, а будівля була майже повністю зруйнована.

Підозрюваний. Фото: СБУ

Ще одну підозрювану в Черкасах, як повідомляє СБУ, пов'язують із поширенням кремлівської пропаганди серед колег на місцевій фабриці. Слідство вважає, що жінка публічно вихваляла рашизм і підтримувала окупацію Криму.

Третього фігуранта затримали на Харківщині. За версією СБУ, це 29-річний чоловік, який переховувався від мобілізації й водночас залишав проросійські коментарі у Telegram-каналах із анонімного акаунта. У цих дописах він, за даними слідства, закликав до нових масованих ракетно-дронових ударів по Києву, а також до фізичної ліквідації командування Сил оборони України.

Слідчі дії правоохоронців. Фото: СБУ

Під час обшуків у затриманих вилучили смартфони та комп’ютерну техніку, яку, за інформацією СБУ, використовували для розповсюдження прокремлівської агітації. Призначена за ініціативою спецслужби лінгвістична експертиза підтвердила факти, що затримані займалися інформаційно-підривною діяльністю проти інтересів Українии, що на користь Росії.

Слідчі СБУ оголосили підозри за чч. 2, 3 ст. 109 КК України та чч. 1, 2, 3 ст. 436-2 КК України. У спецслужбі повідомили, що підозрюваним загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Оперативні та слідчі дії проводили в Черкаській і Харківській областях за процесуального керівництва обласних прокуратур.

Нагадаємо, незабаром в Україні судитимуть генерала СБУ Іллю Вітюка, який підозрюється у незаконному збагаченні.

Вчора, 16 лютого, Президент України Володимир Зеленський дав задачу СБУ очистити структуру від працівників, які шкодять безпеці країни та представляють чужі інтереси.