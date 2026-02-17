Відео
Головна Новини дня Просили бомбити Україну та хвалили росіян — СБУ викрила агітаторів

Просили бомбити Україну та хвалили росіян — СБУ викрила агітаторів

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 13:59
СБУ затримала прокремлівських агітаторів на Черкащині та Харківщині
Обшуки у підозрюваного. Фото: Служба безпеки України

Служба безпеки України повідомила про затримання ще трьох осіб, яких підозрюють у поширенні прокремлівської пропаганди, виправдовуванні воєнних злочинів РФ та закликах до захоплення всієї території України. 

Про це повідомила пресслужба Служба безпеки України, передає Новини.LIVE.

За даними СБУ, двоє фігурантів діяли в Черкасах. Один із них — місцевий лікар, який, як стверджує спецслужба, через дописи у Facebook підтримував тимчасову окупацію східних областей України та схвально реагував на повітряні удари російських військ по цивільній інфраструктурі обласного центру.

У матеріалах справи також згадується, що він намагався виправдати ракетний удар РФ по готелю в центрі Черкас, завданий 21 вересня 2023 року. Тоді тяжких поранень зазнали цивільні мешканці, а будівля була майже повністю зруйнована.

null
Підозрюваний. Фото: СБУ

Ще одну підозрювану в Черкасах, як повідомляє СБУ, пов'язують із поширенням кремлівської пропаганди серед колег на місцевій фабриці. Слідство вважає, що жінка публічно вихваляла рашизм і підтримувала окупацію Криму.

Третього фігуранта затримали на Харківщині. За версією СБУ, це 29-річний чоловік, який переховувався від мобілізації й водночас залишав проросійські коментарі у Telegram-каналах із анонімного акаунта. У цих дописах він, за даними слідства, закликав до нових масованих ракетно-дронових ударів по Києву, а також до фізичної ліквідації командування Сил оборони України.

null
Слідчі дії правоохоронців. Фото: СБУ

Під час обшуків у затриманих вилучили смартфони та комп’ютерну техніку, яку, за інформацією СБУ, використовували для розповсюдження прокремлівської агітації. Призначена за ініціативою спецслужби лінгвістична експертиза підтвердила факти, що затримані займалися інформаційно-підривною діяльністю проти інтересів Українии, що на користь Росії.

Слідчі СБУ оголосили підозри за чч. 2, 3 ст. 109 КК України та чч. 1, 2, 3 ст. 436-2 КК України. У спецслужбі повідомили, що підозрюваним загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Оперативні та слідчі дії проводили в Черкаській і Харківській областях за процесуального керівництва обласних прокуратур.

Нагадаємо, незабаром в Україні судитимуть генерала СБУ Іллю Вітюка, який підозрюється у незаконному збагаченні.

Вчора, 16 лютого, Президент України Володимир Зеленський дав задачу СБУ очистити структуру від працівників, які шкодять безпеці країни та представляють чужі інтереси.

СБУ Харків Черкаси проросійське угруповання підозра
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
