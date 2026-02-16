Відео
Дата публікації: 16 лютого 2026 21:59
Генерала СБУ Іллю Вітюка судитимуть — що відомо
Генерал СБУ Ілля Вітюк. Фото: СБУ/Facebook

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України (САП і НАБУ) завершили слідство у справі високопосадовця Служби безпеки України. Його підозрюють у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на повідомлення САП та НАБУ.

Генерала СБУ судитимуть — що відомо про справу

Отже, прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно посадовця СБУ з-поміж вищого офіцерського складу, підозрюваного у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації.

На сьогодні детективи НАБУ за дорученням прокурора САП відкрили стороні захисту матеріали справи для ознайомлення.

САП та НАБУ не називають прізвище фігуранта, однак із контексту повідомлення зрозуміло, що мовиться саме про Іллю Вітюка.

Зазначається, що у грудні 2023 року підозрюваний придбав квартиру за 21,6 млн грн та оформив її на члена сім’ї. При цьому згідно з договором її вартість становить 12,8 млн грн.

Щоб обґрунтувати походження коштів, член сім’ї вказав, що заробив їх як ФОП — з лютого 2022 року надавав юридичні та консалтингові послуги.

Слідчі встановили, що на рахунки ФОП дійсно надходили кошти за начебто надання юридичних та консалтингових послуг. Проте від особи, яка підозрюється у заволодінні коштами АТ "Укрзалізниця" у складі злочинної організованої групи. А також від компаній, які контролюються зазначеною особою.

Зазначається, що зібрані докази свідчать, що такі послуги не надавалися, а компанії мають ознаки фіктивності.  

Крім того, немає підтвердження законного походження решти витрачених на купівлю квартири коштів у розмірі 8,8 млн грн.

Відтак, 2 вересня 2025 року високопосадовцю СБУ було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 368-5 та ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Генерала СБУ Вітюка судитимуть
Скриншот повідомлення САП/Facebook

Нагадаємо, що у вересні 2025 року НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюку у незаконному збагаченні. У СБУ тоді заявили, що підозра оголошена вже звільненому директору департаменту є "помстою" з боку антикорупційних органів.

А 4 вересня Вищий антикорупційний суд обрав Вітюку запобіжний захід у вигляді застави — понад 9 млн грн. За кілька днів після цього необхідну суму внесли.

Раніше ми інформували, що Ілля Вітюк у 2014 році знімав на відео, як працівники "Беркуту" розстрілювали мітингувальників на Майдані.

СБУ НАБУ суд САП розслідування покарання
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
