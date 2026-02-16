Генерала СБУ Илью Витюка будут судить — что известно

Генерал СБУ Илья Витюк. Фото: СБУ/Facebook

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины (САП и НАБУ) завершили следствие по делу высокопоставленного чиновника Службы безопасности Украины. Его подозревают в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение САП и НАБУ.

Реклама

Читайте также:

Генерала СБУ будут судить — что известно о деле

Итак, прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении должностного лица СБУ из числа высшего офицерского состава, подозреваемого в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

На сегодня детективы НАБУ по поручению прокурора САП открыли стороне защиты материалы дела для ознакомления.

САП и НАБУ не называют фамилию фигуранта, однако из контекста сообщения понятно, что речь идет именно об Илье Витюке.

Отмечается, что в декабре 2023 года подозреваемый приобрел квартиру за 21,6 млн грн и оформил ее на члена семьи. При этом согласно договору ее стоимость составляет 12,8 млн грн.

Чтобы обосновать происхождение средств, член семьи указал, что заработал их как ФЛП — с февраля 2022 года оказывал юридические и консалтинговые услуги.

Следователи установили, что на счета ФЛП действительно поступали средства за якобы предоставление юридических и консалтинговых услуг. Однако от лица, которое подозревается в завладении средствами АО "Укрзализныця" в составе преступной организованной группы. А также от компаний, которые контролируются указанным лицом.

Отмечается, что собранные доказательства свидетельствуют, что такие услуги не предоставлялись, а компании имеют признаки фиктивности.

Кроме того, нет подтверждения законного происхождения остальных потраченных на покупку квартиры средств в размере 8,8 млн грн.

Следовательно, 2 сентября 2025 года высокопоставленному чиновнику СБУ было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 368-5 и ч. 2 ст. 366-2 УК Украины.

Скриншот сообщения САП/Facebook

Напомним, что в сентябре 2025 года НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю департамента кибербезопасности СБУ Илье Витюку в незаконном обогащении. В СБУ тогда заявили, что подозрение объявленному уже уволенному директору департамента является "местью" со стороны антикоррупционных органов.

А 4 сентября Высший антикоррупционный суд избрал Витюку меру пресечения в виде залога — более 9 млн грн. Через несколько дней после этого необходимую сумму внесли.

Ранее мы сообщали, что Илья Витюк в 2014 году снимал на видео, как сотрудники "Беркута" расстреливали митингующих на Майдане.