Главная Новости дня ВАКС избрал генералу СБУ Витюку залог в 9 млн грн

ВАКС избрал генералу СБУ Витюку залог в 9 млн грн

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 20:37
ВАКС избрал генералу СБУ Витюку залог в 9 млн грн
Илья Витюк. Фото: СБУ

Высший антикоррупционный суд избрал бригадному генералу СБУ Илье Витюку в виде залога чуть более 9 миллионов гривен. Он подозревается в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

Об этом сообщается в заседании ВАКС.

Читайте также:

Детали дела

Судья Высшего антикоррупционного суда Маркиян Галабала частично удовлетворил ходатайство прокуратуры. Прокурор просил избрать для генерала меру пресечения в виде залога на сумму 42 млн грн. Суд принял решение об установлении залога в размере 9 млн 84 тыс. грн.

Для внесения залога у него есть 5 дней.

На фигуранта также возложен ряд процессуальных обязанностей, в частности - передать на хранение загранпаспорта и воздерживаться от контакта с определенными лицами.

Напомним, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении чиновнику Службы безопасности Украины. Как стало известно речь идет о бригадном генерале Илье Витюке.

Ранее в НАБУ опровергли слухи о расследовании по производству ракеты "Фламинго".

СБУ суд залог ВАКС судебные решения
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
