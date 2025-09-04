ВАКС избрал генералу СБУ Витюку залог в 9 млн грн

Илья Витюк. Фото: СБУ

Высший антикоррупционный суд избрал бригадному генералу СБУ Илье Витюку в виде залога чуть более 9 миллионов гривен. Он подозревается в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

Об этом сообщается в заседании ВАКС.

Детали дела

Судья Высшего антикоррупционного суда Маркиян Галабала частично удовлетворил ходатайство прокуратуры. Прокурор просил избрать для генерала меру пресечения в виде залога на сумму 42 млн грн. Суд принял решение об установлении залога в размере 9 млн 84 тыс. грн.

Для внесения залога у него есть 5 дней.

На фигуранта также возложен ряд процессуальных обязанностей, в частности - передать на хранение загранпаспорта и воздерживаться от контакта с определенными лицами.

Напомним, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении чиновнику Службы безопасности Украины. Как стало известно речь идет о бригадном генерале Илье Витюке.

Ранее в НАБУ опровергли слухи о расследовании по производству ракеты "Фламинго".