ВАКС обрав генералу СБУ Вітюку заставу в 9 млн грн
Вищий антикорупційний суд обрав бригадному генералу СБУ Іллі Вітюку у вигляді застави трохи більше 9 мільйонів гривень. Він підозрюється в незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформаці.
Про це повідомляється у засіданні ВАКС.
Деталі справи
Суддя Вищого антикорупційного суду Маркіян Галабала частково задовольнив клопотання прокуратури. Прокурор просив обрати для генерала запобіжний захід у вигляді застави на суму 42 млн грн. Суд ухвалив рішення про встановлення застави у розмірі 9 млн 84 тис. грн.
Для внесення застави він має 5 днів.
На фігуранта також покладено ряд процесуальних обов’язків, зокрема — передати на зберігання закордонні паспорти та утримуватися від контакту з певними особами.
Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру високопосадовцю Служби безпеки України. Як стало відомо йдеться про бригадного генерала Іллю Вітюка.
Раніше у НАБУ спростували чутки про розслідування щодо виробництва ракети "Фламінго".
