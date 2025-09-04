Відео
Головна Новини дня ВАКС обрав генералу СБУ Вітюку заставу в 9 млн грн

ВАКС обрав генералу СБУ Вітюку заставу в 9 млн грн

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 20:37
Ілля Вітюк. Фото: СБУ

Вищий антикорупційний суд обрав бригадному генералу СБУ Іллі Вітюку у вигляді застави трохи більше 9 мільйонів гривень. Він підозрюється в незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформаці.

Про це повідомляється у засіданні ВАКС

Читайте також:

Деталі справи

Суддя Вищого антикорупційного суду Маркіян Галабала частково задовольнив клопотання прокуратури. Прокурор просив обрати для генерала запобіжний захід у вигляді застави на суму 42 млн грн. Суд ухвалив рішення про встановлення застави у розмірі 9 млн 84 тис. грн.

Для внесення застави він має 5 днів.

На фігуранта також покладено ряд процесуальних обов’язків, зокрема — передати на зберігання закордонні паспорти та утримуватися від контакту з певними особами.

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру високопосадовцю Служби безпеки України. Як стало відомо йдеться про бригадного генерала Іллю Вітюка.

Раніше у НАБУ спростували чутки про розслідування щодо виробництва ракети "Фламінго".

СБУ суд застава ВАКС судові рішення
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
