СБУ задержала прокремлевских агитаторов в Черкасской и Харьковской областях

Обыски у подозреваемого. Фото: Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины сообщила о задержании еще трех человек, которых подозревают в распространении прокремлевской пропаганды, оправдании военных преступлений РФ и призывах к захвату всей территории Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Служба безопасности Украины, передает Новини.LIVE.

По данным СБУ, двое фигурантов действовали в Черкассах. Один из них — местный врач, который, как утверждает спецслужба, через сообщения в Facebook поддерживал временную оккупацию восточных областей Украины и одобрительно реагировал на воздушные удары российских войск по гражданской инфраструктуре областного центра.

В материалах дела также упоминается, что он пытался оправдать ракетный удар РФ по гостинице в центре Черкасс, нанесенный 21 сентября 2023 года. Тогда тяжелые ранения получили гражданские жители, а здание было почти полностью разрушено.

Подозреваемый подозреваемый. Фото: СБУ

Еще одну подозреваемую в Черкассах, как сообщает СБУ, связывают с распространением кремлевской пропаганды среди коллег на местной фабрике. Следствие считает, что женщина публично восхваляла рашизм и поддерживала оккупацию Крыма.

Третьего фигуранта задержали в Харьковской области. По версии СБУ, это 29-летний мужчина, который скрывался от мобилизации и одновременно оставлял пророссийские комментарии в Telegram-каналах с анонимного аккаунта. В этих сообщениях он, по данным следствия, призывал к новым массированным ракетно-дронным ударам по Киеву, а также к физической ликвидации командования Сил обороны Украины.

Следственные действия правоохранителей. Фото: СБУ

Во время обысков у задержанных изъяли смартфоны и компьютерную технику, которую, по информации СБУ, использовали для распространения прокремлевской агитации. Назначенная по инициативе спецслужбы лингвистическая экспертиза подтвердила факты, что задержанные занимались информационно-подрывной деятельностью против интересов Украины, в пользу России.

Следователи СБУ объявили подозрения по чч. 2, 3 ст. 109 УК Украины и чч. 1, 2, 3 ст. 436-2 УК Украины. В спецслужбе сообщили, что подозреваемым грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Оперативные и следственные действия проводили в Черкасской и Харьковской областях под процессуальным руководством областных прокуратур.

Напомним, вскоре в Украине будут судить генерала СБУ Илью Витюка, который подозревается в незаконном обогащении.

Вчера, 16 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский дал задачу СБУ очистить структуру от работников, которые вредят безопасности страны и представляют чужие интересы.