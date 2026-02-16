Протидія кіберопераціям РФ та бойова робота СБУ - доповідь Хмари Зеленському

термінова новина

Виконувач обов'язків голови СБУ Євгеній Хмара доповів Президенту України Володимиру Зеленському щодо бойової роботи служби. Також була доповідь першого заступника голови Служби безпеки Олександра Поклада, якому глава держави доручив очистити СБУ від тих, хто "служить на посадах не Україні, а іншим інтересам".

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Офісу президента України.

Новина доповнюється...