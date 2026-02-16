Противодействие кибероперациям РФ и боевая работа СБУ - доклад Хмары Зеленскому

срочная новость

Исполняющий обязанности председателя СБУ Евгений Хмара доложил Президенту Украины Владимиру Зеленскому о боевой работе службы. Также был доклад первого заместителя председателя Службы безопасности Александра Поклада, которому глава государства поручил очистить СБУ от тех, кто "служит на должностях не Украине, а другим интересам".

Об этом сообщает Новости.LIVE со ссылкой на сайт Офиса президента Украины.

