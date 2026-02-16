Видео
Атаки России постоянно эволюционируют — обращение Зеленского

Атаки России постоянно эволюционируют — обращение Зеленского

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 20:25
Зеленский сделал заявление о российских атаках на Украину
Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские удары эволюционируют.

Сегодня важные задачи для военных и украинской дипломатии. Разведка докладывает о подготовке россиян к дальнейшим массированным ударам по энергетике, надо, чтобы ПВО была настроена правильно. Российские атаки постоянно, если так можно сказать, "эволюционируют". Зло тоже развивается, к сожалению. Это комбинированные удары, которые требуют особой защиты, соответствующей поддержки от партнеров. Любое торможение ракет для ПВО, любая несвоевременная поставка работает на масштабирование ущерба от ударов. Надо, чтобы все то, о чем мы говорили в Мюнхене с партнерами, было реализовано оперативно. -

Читайте также:

 

Важно, чтобы партнеры не молчали. Сейчас все ждут продолжения трехсторонних встреч. Наша делегация уже в Женеве, уже готовится к переговорам. Россия не может устоять против соблазна в последние дни зимнего холода и хочет болезненно ударить по украинцам. Чем больше это зло от России, тем всем будет сложнее о чем-то договориться с ними. Партнеры должны это осознавать. Прежде всего это касается Соединенных Штатов.

 

Скоро будем отмечать уже год максимально активной дипломатии, на которую пошла Украина. Мы согласились на все реалистичные предложения Америки, начиная с предложения прекратить огонь - безусловно и длительно. Россия - отвергает, продолжает штурмы на фронте и удары по нашим городам, по энергетике. Рассчитываем, что партнеры будут действовать, чтобы принуждение агрессора к миру реально работало.

Новость дополняется...

Владимир Зеленский россияне обстрелы война в Украине атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
