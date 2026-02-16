Зеленський зробив заяву про російські атаки на Україну

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські удари еволюціонують.

Сьогодні важливі завдання для військових та української дипломатії. Розвідка доповідає про підготовку росіян до подальших масованих ударів по енергетиці, треба, щоб ППО була налаштована правильно. Російські атаки постійно, якщо так можна сказати, "еволюціонують". Зло теж розвивається, на жаль. Це комбіновані удари, які вимагають особливого захисту, відповідної підтримки від партнерів. Будь-яке гальмування ракет для ППО, будь-яке невчасне постачання працює на масштабування шкоди від ударів. Треба, щоб усе те, про що ми говорили в Мюнхені з партнерами, було реалізовано оперативно. —

Важливо, щоб партнери не мовчали. Зараз усі чекають продовження тристоронніх зустрічей. Наша делегація вже в Женеві, вже готується до перемовин. Росія не може встояти проти спокуси останніми днями зимового холоду і хоче болісно вдарити по українцях. Чим більше це зло від Росії, тим усім буде складніше про щось домовитися з ними. Партнери повинні це усвідомлювати. Передусім це стосується Сполучених Штатів.

Скоро будемо відзначати вже рік максимально активної дипломатії, на яку пішла Україна. Ми погодились на всі реалістичні пропозиції Америки, починаючи з пропозиції припинити вогонь – безумовно і довготривало. Росія – відкидає, продовжує штурми на фронті та удари по наших містах, по енергетиці. Розраховуємо, що партнери будуть діяти, щоб примус агресора до миру реально працював.

