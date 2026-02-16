Агенты РФ выдают себя за украинцев для вербовки населения — СБУ

Хакер. Фото: Freepik

Российские спецслужбы активизировали попытки вербовки граждан Украины, используя так называемые операции "под чужим флагом". Враг выдает себя за представителей украинских правоохранительных органов и пытается втянуть людей в диверсии, поджоги и теракты.

РФ активизировали попытки вербовать украинцев

По данным спецслужбы, россияне звонят или пишут украинцам, представляясь сотрудниками СБУ, ГУР, НАБУ, Нацполиции и других структур. Под разными предлогами они пытаются заставить граждан выполнять преступные задания.

Злоумышленники контактируют с людьми по телефону или через мессенджеры, используют сайты знакомств для сбора персональных данных, шантажируют якобы открытыми уголовными производствами, в частности через вымышленные "покупки медицинских препаратов на российских сайтах", а также требуют деньги за "закрытие дела". Кроме этого, они склоняют граждан к поджогам административных зданий, автомобилей Сил обороны и других объектов.

Один из распространенных сценариев — рассылка фейковых "повесток" с требованием явиться к следователю. После этого человеку звонят лица, выдающие себя за украинских правоохранителей, и предлагают "помощь" в закрытии вымышленного уголовного производства. Взамен требуют выполнять поставленные задачи.

Также для вербовки активно используют сервисы онлайн-знакомств. Российские кураторы создают фейковые женские профили, входят в доверие к мужчинам, получают их персональные данные, а затем обвиняют в "сотрудничестве с РФ" из-за общения с якобы связанным со спецслужбами лицом. Чтобы избежать "ответственности", жертве предлагают сотрудничество.

Завербованных граждан заставляют следить за людьми, переносить пакеты, покупать компоненты для взрывных устройств, поджигать авто Сил обороны или административные здания, а также готовить диверсии на стратегических объектах.

В СБУ отмечают, что служба действует исключительно в рамках действующего законодательства и не ставит гражданам никаких "тайных" или противоправных задач. Украинцев призывают соблюдать информационную гигиену, не передавать персональные данные незнакомцам и в случае подозрительных контактов сразу сообщать в правоохранительные органы.

