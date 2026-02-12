Видео
Главная Новости дня РФ пытается вербовать украинцев для регистрации Starlink

РФ пытается вербовать украинцев для регистрации Starlink

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 18:51
РФ вербует украинцев для регистрации Starlink - в СБУ сделали предупреждение
Starlink. Фото: Reuters

Служба безопасности Украины заявила об активных попытках российских спецслужб восстановить доступ к системам спутниковой связи Starlink на фронте. После блокировки терминалов вдоль линии боевого соприкосновения оккупанты пытаются привлечь украинцев к незаконной регистрации оборудования.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление СБУ.

Читайте также:

СБУ предупреждает о попытке вербовки со стороны армии РФ

По данным спецслужбы, сейчас российские военные столкнулись с массовой блокировкой терминалов Starlink по всей линии фронта. Чтобы восстановить канал связи, они пытаются использовать граждан Украины.

В частности, враг предлагает денежное вознаграждение за регистрацию терминалов в центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ). Речь идет об оборудовании, которое фактически используют российские военные подразделения.

В СБУ отмечают, что противник действует как открыто, размещая соответствующие объявления в интернете, так и путем манипуляций. Одна из схем — когда представители РФ выдают себя за украинских военнослужащих, которые якобы приобрели Starlink за свой счет и не могут зарегистрировать устройство самостоятельно, поэтому обращаются "за помощью".

Служба безопасности призывает граждан быть максимально бдительными и не реагировать на подобные предложения.

В ведомстве подчеркивают, что такое сотрудничество с оккупантами квалифицируется как государственная измена в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты прибегают к манипуляциям и давлению на семьи военнопленных ради регистрации Starlink.

Отметим, что в Украине устройства также будут работать только по регистрации.

СБУ россия Starlink вербовка война в Украине
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
