Головна Новини дня Термінали Starlink в Україні відключать — Федоров пояснив нюанс

Термінали Starlink в Україні відключать — Федоров пояснив нюанс

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 11:51
Міноборони оголосило про обовʼязкову реєстрацію Starlink
Михайло Федоров. Фото: REUTERS/Andrii Nesterenko

В Україні готуються запровадити обов’язкову перевірку супутникових терміналів Starlink. За рішенням уряду працюватимуть лише зареєстровані та підтверджені пристрої, тоді як усі неавторизовані термінали відключатимуть.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

Читайте також:

В Україні вимкнуть термінали Starlink

За його словами, Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка передбачає створення так званого "білого списку" терміналів Starlink. Йдеться про централізовану систему верифікації, що дозволить контролювати використання супутникового зв’язку на території України. Після запуску цього механізму доступ до мережі матимуть виключно ті пристрої, які пройшли офіційну реєстрацію.

"Це реакція на використання росіянами Starlink. Російські дрони, оснащені терміналом, складно збити. Вони летять на низькій висоті, стійкі до РЕБ та керуються оператором у режимі реального часу навіть на великих відстанях. Єдине технічне рішення для протидії — запровадження "білого списку" та авторизація всіх терміналів. З ініціативи українського уряду ми втілюємо його у взаємодії зі SpaceX", — пояснив Михайло Федоров.

Як зареєструвати свій термінал Starlink

Детальні інструкції щодо порядку реєстрації терміналів Starlink уряд обіцяє оприлюднити найближчим часом. Процедура реєстрації для цивільних користувачів, за словами міністра, буде максимально простою. Українцям достатньо буде один раз звернутися до найближчого Центру надання адміністративних послуг. Реєстрація відбуватиметься безкоштовно, швидко і без додаткової бюрократії.

Для бізнесу передбачили окремий спрощений механізм. Верифікацію терміналів підприємства зможуть пройти дистанційно через портал "Дія", без необхідності фізичного відвідування установ.

Військовослужбовцям і підрозділам Сил оборони звертатися до ЦНАПів не потрібно. Для них уже функціонує окремий захищений канал через систему DELTA. Також військовим не доведеться ставити власні термінали на баланс частин чи передавати дані облікових записів. Єдина вимога — це внести пристрій до "білого списку", щоб убезпечити його від блокування.

У Міноборони підкреслюють, що впровадження "білого списку" дозволить зберегти стабільний зв’язок для цивільного населення, підвищити рівень безпеки та позбавити противника технологічних переваг. Це рішення називають вимушеним кроком, спрямованим на захист життя українців і критичної інфраструктури, зокрема об'єктів енергетики.

Нагадаємо, наприкінці січня російський дрон влетів у пасажирський вагон на Харківщині. Експерти заявили, що дрон був наведений спеціально та літав із віддаленим керуванням

Згодом глава МЗС Польщі Радослав Сікорський звернувся до американського мільярдера та засновника компанії SpaceX із закликом обмежити Росії використання Starlink на дронах. З таким же проханням до бізнесмена звернувся й Михайло Федоров на що він отримав позитивну відповідь. Окремо Ілон Маск висловився, чи готовий вживати додаткових заходів для унеможливлення використання росіянами Starlink.

Тим часом російські військові уже масово скаржаться на проблеми з польотом дронів через відключення терміналів Starlink.

Михайло Федоров Ілон Маск інтернет Starlink дрони
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
