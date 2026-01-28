Експерт заявив про навмисний удар Росії по мирному поїзді в Харківській області

Пожежа у вагоні поїзда після дронової атаки. Фото: кадр з відео

Російські війська продовжують чинити терор проти мирного населення. Так з'ясувалося, що пасажирський поїзд у Харківській області був свідомо та цілеспрямовано атакований ударним дроном типу "Шахед", який керувався в режимі реального часу російськими військами.

Про це заявив радник міністра оборони України та експерт із радіотехнологій Сергій Бескрестнов, відомий під позивним "Флеш".

Росія направила ударний дрон на пасажирський поїзд невипадково

За його словами, йдеться про дрони з онлайн-керуванням через радіомодем, імовірно із використанням супутникового зв'язку. Він наголосив, що оператор безпілотника діяв усвідомлено та мав повне розуміння того, що він робить і по чому саме завдає удару.

"Пілот, який керував Шахедом через радіомодем МЕШ (Старлінк?), зробив це навмисно і свідомо. Пілоти чітко бачать різницю в типі вагонів", — заявив "Флеш".

Він також спростував поширену в російських інформаційних ресурсах версію про нібито військовий характер потяга. За словами радника міністра оборони, поїзд був цивільним, а серед пасажирів перебували звичайні люди, зокрема жінки й діти. Водночас у вагонах були й військовослужбовці, які поверталися з відпусток і прямували до місць служби як звичайні пасажири.

"Багато з них, маючи бойовий досвід і медичні навички, надавали першу допомогу дітям і жінкам. Противник може бити по вантажних потягах, виправдовуючи це впливом на логістику, але бити по мирних поїздах це дно", — сказав Бескрестнов.

Нагадаємо, за останніми даними внаслідок удару Росії по пасажирському поїзду загинуло п'ятеро осіб. Загалом у вагоні було 18 осіб, а у всьому поїзді 200 пасажирів.

Тим часом глава МЗС Польщі Радослав Сікорський звернувся до Ілона Маска з вимогою унеможливити росіянам користуватися Starlink для дронів.

Також Росія не припиняє бити по Одесі — з'явилися фотокадри наслідків дронового нальоту.