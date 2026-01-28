Відео
Головна Новини дня Росія цілеспрямовано скерувала дрон на поїзд на Харківщині

Росія цілеспрямовано скерувала дрон на поїзд на Харківщині

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 12:50
Експерт заявив про навмисний удар Росії по мирному поїзді в Харківській області
Пожежа у вагоні поїзда після дронової атаки. Фото: кадр з відео

Російські війська продовжують чинити терор проти мирного населення. Так з'ясувалося, що пасажирський поїзд у Харківській області був свідомо та цілеспрямовано атакований ударним дроном типу "Шахед", який керувався в режимі реального часу російськими військами.

Про це заявив радник міністра оборони України та експерт із радіотехнологій Сергій Бескрестнов, відомий під позивним "Флеш".

Читайте також:

Росія направила ударний дрон на пасажирський поїзд невипадково

За його словами, йдеться про дрони з онлайн-керуванням через радіомодем, імовірно із використанням супутникового зв'язку. Він наголосив, що оператор безпілотника діяв усвідомлено та мав повне розуміння того, що він робить і по чому саме завдає удару. 

"Пілот, який керував Шахедом через радіомодем МЕШ (Старлінк?), зробив це навмисно і свідомо. Пілоти чітко бачать різницю в типі вагонів", — заявив "Флеш".

Він також спростував поширену в російських інформаційних ресурсах версію про нібито військовий характер потяга. За словами радника міністра оборони, поїзд був цивільним, а серед пасажирів перебували звичайні люди, зокрема жінки й діти. Водночас у вагонах були й військовослужбовці, які поверталися з відпусток і прямували до місць служби як звичайні пасажири. 

"Багато з них, маючи бойовий досвід і медичні навички, надавали першу допомогу дітям і жінкам. Противник може бити по вантажних потягах, виправдовуючи це впливом на логістику, але бити по мирних поїздах це дно", — сказав Бескрестнов.

Нагадаємо, за останніми даними внаслідок удару Росії по пасажирському поїзду загинуло п'ятеро осіб. Загалом у вагоні було 18 осіб, а у всьому поїзді 200 пасажирів. 

Тим часом глава МЗС Польщі Радослав Сікорський звернувся до Ілона Маска з вимогою унеможливити росіянам користуватися Starlink для дронів.

Також Росія не припиняє бити по Одесі — з'явилися фотокадри наслідків дронового нальоту.

російські війська поїзди Харківська область Starlink дрони атака
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
