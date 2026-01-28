Видео
РФ целенаправленно навела дрон на поезд в Харьковской области

РФ целенаправленно навела дрон на поезд в Харьковской области

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 12:50
Эксперт заявил о преднамеренном ударе России по мирному поезду в Харьковской области
Пожар в вагоне поезда после дроновой атаки. Фото: кадр из видео

Российские войска продолжают совершать террор против мирного населения. Так выяснилось, что пассажирский поезд в Харьковской области был сознательно и целенаправленно атакован ударным дроном типа "Шахед", который управлялся в режиме реального времени российскими войсками.

Об этом заявил советник министра обороны Украины и эксперт по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов, известный под позывным "Флеш".

Читайте также:

Россия направила ударный дрон на пассажирский поезд не случайно

По его словам, речь идет о дронах с онлайн-управлением через радиомодем, предположительно с использованием спутниковой связи. Он отметил, что оператор беспилотника действовал осознанно и имел полное понимание того, что он делает и по чему именно наносит удар.

"Пилот, который управлял Шахедом через радиомодем МЕШ (Старлинк?), сделал это намеренно и сознательно. Пилоты четко видят разницу в типе вагонов", — заявил "Флеш".

Он также опроверг распространенную в российских информационных ресурсах версию о якобы военном характере поезда. По словам советника министра обороны, поезд был гражданским, а среди пассажиров находились обычные люди, в том числе женщины и дети. В то же время в вагонах были и военнослужащие, которые возвращались из отпусков и направлялись к местам службы как обычные пассажиры.

"Многие из них, имея боевой опыт и медицинские навыки, оказывали первую помощь детям и женщинам. Противник может бить по грузовым поездам, оправдывая это влиянием на логистику, но бить по мирным поездам это дно", — сказал Бескрестнов.

Напомним, по последним данным в результате удара России по пассажирскому поезду погибли пять человек. Всего в вагоне было 18 человек, а во всем поезде 200 пассажиров.

Между тем глава МИД Польши Радослав Сикорский обратился к Илону Маску с требованием сделать невозможным россиянам пользоваться Starlink для дронов.

Также Россия не прекращает бить по Одессе — появились фотокадры последствий дронового налета.

российские войска поезда Харьковская область Starlink дроны атака
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
