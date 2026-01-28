Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Сікорський дорікнув Маску через Starlink в російських дронах

Сікорський дорікнув Маску через Starlink в російських дронах

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 09:05
Радослав Сікорський закликав Ілона Маска заблокувати Starlink для РФ
Радослав Сікорський. Фотог: YOAN VALAT/Pool via REUTERS

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський публічно звернувся до Ілона Маска із закликом заблокувати можливість використання Starlink російськими військами для ударів по українських містах. У своєму дописі він заявив, що така практика, на його думку, б'є по репутації бренду, і поставив питання, чому росіянам досі вдається застосовувати супутниковий інтернет у бойових цілях.

Про це Радослав Сікорський висловився у соцмережі X.

Реклама
Читайте також:

Сікорський розкритикував Маска за надання росіянам технології Starlink

Підставою для звернення Сікорського стала публікація Інституту вивчення війни (ISW), у якій ідеться про те, що російські війська дедалі активніше ставлять системи Starlink на ударні дрони BM-35. За оцінкою, це дозволяє збільшувати дальність застосування таких безпілотників і завдавати ударів середньої дальності по українському тилу.

"Гей, великий чоловіче, Ілон Маск, чому б тобі не заборонити росіянам використовувати Starlinks для нанесення ударів по українських містах?
Заробляння грошей на військових злочинах може зашкодити твоєму бренду", — написав Радослав Сікорський.

null
Публікація Сікорського. Фото: скриншот

У матеріалі зазначається, що BM-35 зі Starlink можуть мати дальність близько 500 км. Це, як стверджується, означає потенційну досяжність значної частини території України, усієї Молдови, а також окремих районів Польщі, Румунії та Литви у разі запуску з території Росії або з окупованих районів України.

ISW також повідомляє, що відстежує згадки про оснащення Starlink ударних безпілотників Shahed великої дальності з вересня 2024 року, а про встановлення Starlink на ударні дрони Molniya стало відомо уже з грудня 2025 року.

Окремо ISW наголошує, що російські удари середньої дальності, зокрема ті, які пов'язують із підрозділами Rubikon, спрямовані на використання дефіциту українських систем протиповітряної оборони.

На цьому тлі аналітики підкреслюють термінову потребу України в системах точкової ППО саме для збиття дронів, оскільки засоби радіоелектронної боротьби, ймовірно, не здатні самостійно захистити критичну інфраструктуру від настільки географічно розосередженої загрози.

Нагадаємо, тим часом Ілон Маск, ймовірно, примирився з президентом США Дональдом Трампом. Окрім того, мільярдер різко висловився у бік компанії Ryanair, яка відмовила у впровадженні системи Starlink на борт своїх літаків.

Наприкінці грудня 2025 року представник ГУР МО України Вадим Скібіцький повідомляв, що Росія хоче атакувати зв'язок Starlink, яким активно користуються українські бійці.

російські війська Ілон Маск Starlink дрони Радослав Сікорський
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації