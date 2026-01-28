Радослав Сікорський закликав Ілона Маска заблокувати Starlink для РФ

Радослав Сікорський. Фотог: YOAN VALAT/Pool via REUTERS

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський публічно звернувся до Ілона Маска із закликом заблокувати можливість використання Starlink російськими військами для ударів по українських містах. У своєму дописі він заявив, що така практика, на його думку, б'є по репутації бренду, і поставив питання, чому росіянам досі вдається застосовувати супутниковий інтернет у бойових цілях.

Про це Радослав Сікорський висловився у соцмережі X.

Реклама

Читайте також:

Сікорський розкритикував Маска за надання росіянам технології Starlink

Підставою для звернення Сікорського стала публікація Інституту вивчення війни (ISW), у якій ідеться про те, що російські війська дедалі активніше ставлять системи Starlink на ударні дрони BM-35. За оцінкою, це дозволяє збільшувати дальність застосування таких безпілотників і завдавати ударів середньої дальності по українському тилу.

"Гей, великий чоловіче, Ілон Маск, чому б тобі не заборонити росіянам використовувати Starlinks для нанесення ударів по українських містах?

Заробляння грошей на військових злочинах може зашкодити твоєму бренду", — написав Радослав Сікорський.

Публікація Сікорського. Фото: скриншот

У матеріалі зазначається, що BM-35 зі Starlink можуть мати дальність близько 500 км. Це, як стверджується, означає потенційну досяжність значної частини території України, усієї Молдови, а також окремих районів Польщі, Румунії та Литви у разі запуску з території Росії або з окупованих районів України.

ISW також повідомляє, що відстежує згадки про оснащення Starlink ударних безпілотників Shahed великої дальності з вересня 2024 року, а про встановлення Starlink на ударні дрони Molniya стало відомо уже з грудня 2025 року.

Окремо ISW наголошує, що російські удари середньої дальності, зокрема ті, які пов'язують із підрозділами Rubikon, спрямовані на використання дефіциту українських систем протиповітряної оборони.

На цьому тлі аналітики підкреслюють термінову потребу України в системах точкової ППО саме для збиття дронів, оскільки засоби радіоелектронної боротьби, ймовірно, не здатні самостійно захистити критичну інфраструктуру від настільки географічно розосередженої загрози.

Нагадаємо, тим часом Ілон Маск, ймовірно, примирився з президентом США Дональдом Трампом. Окрім того, мільярдер різко висловився у бік компанії Ryanair, яка відмовила у впровадженні системи Starlink на борт своїх літаків.

Наприкінці грудня 2025 року представник ГУР МО України Вадим Скібіцький повідомляв, що Росія хоче атакувати зв'язок Starlink, яким активно користуються українські бійці.