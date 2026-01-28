Радослав Сикорский призвал Илона Маска заблокировать Starlink для РФ

Радослав Сикорский. Фотог: YOAN VALAT/Pool via REUTERS

Глава МИД Польши Радослав Сикорский публично обратился к Илону Маску с призывом заблокировать возможность использования Starlink российскими войсками для ударов по украинским городам. В своей заметке он заявил, что такая практика, по его мнению, бьет по репутации бренда, и задал вопрос, почему россиянам до сих пор удается применять спутниковый интернет в боевых целях.

Об этом Радослав Сикорский высказался в соцсети X.

Основанием для обращения Сикорского стала публикация Института изучения войны (ISW), в которой говорится о том, что российские войска все активнее ставят системы Starlink на ударные дроны BM-35. По оценке, это позволяет увеличивать дальность применения таких беспилотников и наносить удары средней дальности по украинскому тылу.

"Эй, великий человек, Илон Маск, почему бы тебе не запретить россиянам использовать Starlinks для нанесения ударов по украинским городам?

Зарабатывание денег на военных преступлениях может повредить твоему бренду", — написал Радослав Сикорский.

Публикация Сикорского. Фото: скриншот

В материале отмечается, что BM-35 со Starlink могут иметь дальность около 500 км. Это, как утверждается, означает потенциальную досягаемость значительной части территории Украины, всей Молдовы, а также отдельных районов Польши, Румынии и Литвы в случае запуска с территории России или с оккупированных районов Украины.

ISW также сообщает, что отслеживает упоминания об оснащении Starlink ударных беспилотников Shahed большой дальности с сентября 2024 года, а об установке Starlink на ударные дроны Molniya стало известно уже с декабря 2025 года.

Отдельно ISW отмечает, что российские удары средней дальности, в частности те, которые связывают с подразделениями Rubikon, направлены на использование дефицита украинских систем противовоздушной обороны.

На этом фоне аналитики подчеркивают срочную потребность Украины в системах точечной ПВО именно для сбивания дронов, поскольку средства радиоэлектронной борьбы, вероятно, не способны самостоятельно защитить критическую инфраструктуру от столь географически рассредоточенной угрозы.

Напомним, тем временем Илон Маск, вероятно, примирился с президентом США Дональдом Трампом. Кроме того, миллиардер резко высказался в сторону компании Ryanair, которая отказала во внедрении системы Starlink на борт своих самолетов.

В конце декабря 2025 года представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий сообщал, что Россия хочет атаковать связь Starlink, которой активно пользуются украинские бойцы.